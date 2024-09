In un periodo di difficoltà economica per molte famiglie italiane, il governo continua a introdurre misure di sostegno per chi è in maggiore difficoltà e, tra i vari interventi previsti, il bonus fino a 1400 euro rappresenta un’opportunità significativa per una specifica fascia di popolazione, in particolare gli anziani non autosufficienti.

Il contesto economico

Negli ultimi anni, il costo della vita è aumentato notevolmente, soprattutto a seguito della pandemia. Il prezzo dei beni di prima necessità è cresciuto, ma le entrate delle famiglie italiane non hanno tenuto lo stesso passo, causando difficoltà economiche per molte persone. Per fortuna, il governo ha istituito una serie di bonus destinati a sostenere chi si trova in difficoltà, fornendo aiuti concreti per affrontare le spese quotidiane o specifiche esigenze, come quelle relative all’assistenza agli anziani.

Un bonus di assistenza fino a 1400 euro: chi può beneficiarne

Il nuovo bonus fino a 1400 euro è una misura prevista dal decreto legislativo 29/2024, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025 e durerà fino al 31 dicembre 2026. Questa misura è stata pensata per sostenere economicamente gli anziani non autosufficienti, ossia coloro che hanno gravi limitazioni nelle attività quotidiane o presentano difficoltà bio-psico-sociali tali da richiedere assistenza costante.

Dettagli del bonus

Il bonus consiste in un assegno mensile di 850 euro erogato dall’INPS, che si aggiunge all’assegno di accompagnamento (attualmente pari a 531,76 euro). Questo significa che l’importo totale percepito dagli anziani beneficiari potrà arrivare fino a 1380 euro mensili, vicino ai 1400 euro.

Le principali caratteristiche del bonus sono:

Importo complessivo: fino a 1400 euro mensili sommando il bonus e l’assegno di accompagnamento.

Destinatari: anziani non autosufficienti con almeno 80 anni, con un livello di bisogno assistenziale gravissimo.

Requisiti economici: ISEE non superiore a 6000 euro.

Durata: disponibile dal 2025 al 2026, in via sperimentale.

Come richiedere il bonus fino a 1400 euro

Per accedere al bonus, gli anziani o i loro familiari devono presentare domanda all’INPS, accompagnata dalla documentazione che attesti la situazione di non autosufficienza e il livello di bisogno assistenziale. Sarà necessario dimostrare la presenza di gravi limitazioni nell’autonomia quotidiana e fornire la certificazione del proprio ISEE per verificare che rientri nei parametri richiesti.

Un aspetto importante da sottolineare è che questo bonus è esentasse, quindi non sarà soggetto a imposte o pignoramento, e potrà essere utilizzato esclusivamente per coprire le spese relative all’assistenza e cura da parte di personale qualificato.

Il bonus fino a 1400 euro rappresenta una risorsa fondamentale per le famiglie che devono affrontare i costi di assistenza per anziani non autosufficienti. Con l’inizio previsto per il 2025, sarà una misura importante per garantire dignità e supporto a una delle fasce di popolazione più vulnerabili. Se rientri nei requisiti, è essenziale prepararsi a presentare la domanda non appena sarà attivato.