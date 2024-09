Questa seconda settimana di settembre, l’INPS avvia ufficialmente i pagamenti relativi a diverse misure di sostegno economico per i cittadini, tra cui la NASpI (indennità di disoccupazione) per il mese di agosto, il Bonus Ex Renzi da 100 euro, l’Assegno Unico, il rimborso del 730, il Supporto Formazione e Lavoro (SFL), e l’Assegno di Inclusione (AdI).

Pagamenti NASpI

I primi accrediti della NASpI di agosto sono fissati per oggi, 9 settembre, e domani, 10 settembre. Come di consueto, la NASpI viene pagata il mese successivo rispetto a quello di competenza. I tempi di accredito possono variare da zona a zona, poiché i pagamenti sono gestiti dalle singole sedi territoriali dell’INPS. È possibile che qualcuno riceva il pagamento nei giorni successivi, considerando che in media occorrono 7-8 giorni dalla data di avvio delle lavorazioni.

Bonus Ex Renzi (Trattamento integrativo di 100 euro)

Oltre alla NASpI, i percettori dell’indennità di disoccupazione possono attendersi anche l’accredito del Bonus Ex Renzi, un’integrazione al reddito di circa 100 euro mensili per chi guadagna tra 8.500 e 15.000 euro annui. Questo pagamento viene generalmente effettuato subito dopo l’erogazione della NASpI e potrebbe già comparire nei Fascicoli Previdenziali a partire dalla fine di questa settimana o all’inizio della prossima.

Assegno Unico

Questa settimana, l’INPS inizierà anche a disporre i pagamenti dell’Assegno Unico per i figli a carico. Le date di pagamento, già comunicate nel messaggio INPS n. 2302 del 20 giugno, sono fissate per il 17, 18 e 19 settembre. Coloro che non hanno subito variazioni nell’importo riceveranno l’accredito per primi, mentre per chi ha diritto a un importo modificato rispetto ai mesi precedenti, i pagamenti si sbloccheranno dal 20 settembre.

Rimborso del 730 e Bonus da 100 euro di settembre

Questa settimana sono attesi anche i rimborsi del 730 per chi ha indicato l’INPS come sostituto d’imposta nella propria dichiarazione dei redditi, in particolare per i titolari di NASpI, DIS-COLL o disoccupazione agricola. Il pagamento è previsto per mercoledì 11 settembre, ed è erogato solo in presenza di un credito IRPEF.

Supporto Formazione e Lavoro (SFL) e Assegno di Inclusione (AdI)

Infine, potrebbero partire a breve anche i pagamenti delle due nuove misure di sostegno introdotte in sostituzione del Reddito di Cittadinanza: il Supporto Formazione e Lavoro (SFL) e l’Assegno di Inclusione (AdI). L’SFL è destinato ai cittadini tra i 18 e i 59 anni con un ISEE fino a 6.000 euro, che si impegnano a seguire percorsi di politica attiva del lavoro. L’AdI, invece, spetta alle famiglie con un ISEE fino a 9.360 euro e in cui sono presenti membri disabili, minorenni, over 60 o in condizioni di svantaggio.

Le prime ricariche di settembre per queste misure dovrebbero arrivare intorno al 15 settembre, anche se, essendo il 15 una domenica, i pagamenti potrebbero essere anticipati a venerdì 13 o slittare a lunedì 16. L’INPS potrebbe, come già fatto ad agosto, anticipare le lavorazioni a mercoledì 11 per garantire il pagamento venerdì 13.