Sempre più spesso, gli utenti ricevono messaggi che annunciano un presunto bonifico Inps in arrivo, accompagnati dalla richiesta di aggiornare i propri dati personali ma bisogna fare attenzione. Questi messaggi, tuttavia, fanno parte di una truffa ben orchestrata, volta a rubare informazioni sensibili attraverso la tecnica del phishing.

Il phishing è una delle truffe online più diffuse e pericolose, e spesso mira a sottrarre dati personali e bancari con l’obiettivo finale di svuotare i conti correnti delle vittime.

Come funziona la truffa del bonifico Inps

La strategia utilizzata dai truffatori è semplice ma efficace: inviano messaggi, tramite SMS o email, che informano l’utente di un presunto problema con un bonifico dall’Inps, sollecitandolo ad aggiornare le informazioni personali o bancarie per sbloccare il pagamento. Il messaggio include un link che rimanda a una pagina apparentemente identica a quella dell’Inps, ma creata ad hoc per sottrarre i dati personali.

Finti messaggi Inps: come riconoscerli

La truffa spesso si presenta con testi come:

“Condizioni per recuperare l’importo di 1.127 euro. Comunichiamo che il bonifico a vostro favore da parte di INPS è stato eseguito, ma i dati nel sistema non sono aggiornati. Per ricevere il saldo contabile, clicca sul link per aggiornare i dati personali.”

A un occhio inesperto, il messaggio potrebbe sembrare autentico, ma ci sono segnali chiari che devono far scattare un campanello d’allarme. L’Inps non chiede mai di aggiornare i dati personali tramite link inviati via SMS o email.

Come difendersi dalle truffe phishing

Se ricevi un messaggio che annuncia un presunto bonifico Inps e ti invita ad aggiornare i dati personali, non cliccare mai sul link. Ecco alcuni consigli utili per proteggerti:

Controlla l’indirizzo del mittente: Spesso i truffatori utilizzano email o numeri di telefono sospetti.

Evita di cliccare su link non richiesti: L’Inps non invia comunicazioni simili via SMS o email.

Verifica direttamente sul sito ufficiale: Accedi al portale Inps tramite il sito ufficiale o contatta il servizio clienti in caso di dubbi.

Prestare attenzione ai messaggi riguardanti bonifici dall’Inps è fondamentale per evitare di cadere vittima di truffe. Mantenere i propri dati al sicuro e verificare sempre la provenienza dei messaggi è il primo passo per proteggere le tue finanze da attacchi phishing.