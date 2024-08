L’INPS ha introdotto tre nuovi bonus per il 2024, accessibili a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dall’età. Questi aiuti, pur essendo rivolti a specifiche categorie, non presentano i consueti vincoli anagrafici, rendendoli un’opportunità unica per molti. Tuttavia, è fondamentale rispettare le tempistiche per la presentazione delle domande, che devono essere inviate attraverso il portale INPS.

Bonus Mamma: Un Supporto Indiretto al Reddito Familiare

Il primo dei tre bonus è il Bonus Mamma, un’agevolazione pensata per le lavoratrici madri. Questo incentivo, che può arrivare fino a 2.000 euro, viene erogato tramite fringe benefit dai datori di lavoro. È destinato a oltre mezzo milione di madri lavoratrici, con un massimo di 250 euro mensili fino al 2026. L’importo massimo annuale è di 3.000 euro e può essere percepito fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, nel caso di tre figli, o fino al decimo anno per due figli.

Bonus Meloni: Riduzione dei Contributi Previdenziali

Il Bonus Meloni offre una riduzione dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori. Questa misura mira a incrementare la quota netta percepita in busta paga, con un guadagno del 7% per retribuzioni mensili imponibili fino a 1.923 euro e del 6% per retribuzioni fino a 2.692 euro. Questa riduzione si applica esclusivamente sulle mensilità regolari, escludendo la tredicesima.

Aumento della Soglia di Esenzione per i Fringe Benefit

L’ultimo bonus riguarda l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit, che passa da 1.000 a 2.000 euro per i lavoratori con figli. Questo aumento consente di ottenere maggiori rimborsi per le spese come bollette o affitto, rappresentando un aiuto concreto per le famiglie.

Come Presentare la Domanda

Per usufruire di questi bonus, è necessario seguire le modalità di richiesta indicate dall’INPS e dai datori di lavoro. Le domande, che possono anche essere autodichiarazioni, devono essere presentate tramite il portale INPS entro i termini stabiliti. È essenziale rispettare le scadenze per non perdere l’opportunità di accedere a questi benefici.

Questi tre nuovi bonus INPS per il 2024 rappresentano un’importante opportunità per i lavoratori dipendenti, senza limiti di età. Tuttavia, è fondamentale informarsi e agire tempestivamente per assicurarsi di poterli ottenere. Non perdere l’occasione di migliorare la tua situazione economica con questi aiuti.