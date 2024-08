Con l’inizio del nuovo anno scolastico, molte famiglie italiane si trovano ad affrontare una spesa significativa per l’acquisto di libri e materiale didattico e così ecco i Bonus Scuola. Si stima che i costi per un solo figlio possano raggiungere fino a 1.300 euro. Tuttavia, per alleviare questo peso economico, diverse regioni italiane offrono bonus e contributi specifici. Ecco una panoramica dei principali bonus disponibili per l’acquisto di libri scolastici e come richiederli.

Bonus Libri: Le Opportunità Regione per Regione

Abruzzo

In Abruzzo, il bonus libri è destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le famiglie con un ISEE non superiore a 15.493,71 euro possono fare richiesta. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza quando il bando sarà disponibile.

Campania

In Campania, il bonus libri si rivolge agli studenti delle scuole medie e superiori, suddiviso in due fasce ISEE:

Fascia 1: da 0 a 10.633,00 euro

Fascia 2: da 10.633,01 a 13.300,00 euro

Il bonus viene assegnato prioritariamente alla Fascia 1. Le domande vanno presentate al proprio Comune.

Emilia-Romagna

Anche in Emilia-Romagna il bonus libri è per le scuole medie e superiori, con due fasce ISEE:

Fascia 1: fino a 10.632,94 euro

Fascia 2: da 10.632,95 a 15.748,78 euro

Le domande potranno essere inviate dal 4 settembre al 25 ottobre 2024, tramite i bandi comunali.

Lazio

Nel Lazio, il bonus libri può coprire anche l’acquisto di sussidi didattici digitali, notebook e dizionari. È rivolto a studenti di scuole medie e superiori con un ISEE inferiore a 15.493,71 euro. Le domande devono essere presentate al Comune di residenza.

Lombardia

In Lombardia, il bonus libri è già esaurito, ma sono disponibili altri due contributi in autunno:

Buono Scuola: per le spese di iscrizione e frequenza delle scuole primarie e secondarie.

Bando Merito: per studenti con risultati scolastici eccellenti.

I dettagli saranno pubblicati a breve dalla Regione.

Puglia

In Puglia, il bonus libri è riservato agli studenti di medie e superiori con un ISEE massimo di 11.000 euro, che sale a 14.000 euro per famiglie con tre o più figli. La seconda finestra per presentare la domanda è aperta dal 5 al 16 settembre 2024.

Sardegna

In Sardegna, il bonus libri è per studenti di scuole medie e superiori, con un ISEE fino a 20.000 euro. Sono disponibili anche borse di studio per le scuole elementari. Le domande vanno presentate al Comune.

Sicilia

In Sicilia, il bonus libri permette la fornitura gratuita o semigratuita dei testi scolastici per le scuole secondarie. La richiesta può essere fatta tramite il Portale cedole librarie, con un ISEE massimo di 10.632,94 euro.

Toscana

In Toscana, il bonus varia tra 130 e 300 euro, a seconda dei criteri stabiliti dai Comuni. Il requisito ISEE per presentare domanda è inferiore a 15.748,78 euro, con scadenza il 20 settembre 2024.

Veneto

In Veneto, il bonus libri è per studenti di medie e superiori con un ISEE fino a 15.748,78 euro. Le domande possono essere presentate online dal 16 settembre al 18 ottobre 2024.

Umbria

In Umbria, il bonus libri è gestito dai Comuni e rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori con un ISEE non superiore a 15.493,71 euro. La scadenza per presentare la domanda è il 3 ottobre 2024.

I bonus libri per la scuola offrono un aiuto prezioso alle famiglie italiane, permettendo di ridurre le spese per l’acquisto di materiale scolastico. È importante informarsi tempestivamente sui requisiti e le scadenze per accedere a questi contributi, che variano da regione a regione e sono spesso gestiti dai Comuni di residenza. Nonostante le differenze regionali, questi aiuti rappresentano un sostegno concreto per molte famiglie, alleviando l’impatto economico della ripresa scolastica.