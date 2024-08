Con l’inizio dell’anno scolastico 2024/2025, le famiglie in difficoltà economica possono nuovamente beneficiare Il buono libro scuola per l’acquisto dei libri di testo. Questo contributo economico è fondamentale per sostenere il diritto allo studio e garantire l’accesso all’istruzione a tutti gli studenti, indipendentemente dalle condizioni economiche familiari.

Chi Può Richiedere il Il buono libro scuola

Il bonus scuola è destinato alle famiglie con figli iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori). Inoltre, è valido anche per i percorsi formativi regionali, come quelli di istruzione professionale o del sistema duale, con durata di 3 o 4 anni.

Requisiti Generali per Il buono libro scuola

Per accedere al bonus, è necessario soddisfare i requisiti ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) stabiliti dalla Regione di residenza. Le modalità di erogazione e i criteri specifici, infatti, variano da Regione a Regione.

Requisiti Regionali per Il buono libro scuola 2024/2025

Di seguito, un riepilogo dei requisiti ISEE e delle modalità di richiesta per le Regioni che hanno confermato il bonus:

Lazio: Il bonus è disponibile per le famiglie con ISEE fino a 15.493,71 euro. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza.

Lombardia: La “dote scuola” varia da 150 a 500 euro e copre un’ampia fascia di studenti dai 3 ai 21 anni.

Abruzzo: Il bonus è disponibile per famiglie con ISEE fino a 15.493,71 euro e deve essere richiesto al Comune. Il contributo copre il rimborso delle spese per i libri scolastici.

Campania: Il bonus è riservato a famiglie con ISEE fino a 13.300 euro e viene erogato sotto forma di buoni per l’acquisto di libri per studenti delle scuole secondarie.

Emilia Romagna: Le domande possono essere presentate dal 4 settembre al 25 ottobre. Sono previste due fasce ISEE:

Fascia 1: da 0 a 10.632,94 euro

Fascia 2: da 10.632,95 a 15.748,78 euro.

Piemonte: Il voucher scuola poteva essere richiesto fino al 28 giugno 2024.

Puglia: Per accedere al bonus, l’ISEE non deve superare gli 11.000 euro. Tuttavia, per le famiglie numerose, il limite è elevato a 14.000 euro.

Sardegna: Il bonus, richiedibile al Comune di residenza, copre le spese didattiche e il rimborso per l’acquisto dei libri di testo per studenti delle scuole superiori con ISEE non superiore a 20.000 euro.

Toscana: Il bonus è riconosciuto alle famiglie con ISEE non superiore a 15.748,78 euro.

Veneto: Il bonus scuola è destinato a famiglie con ISEE fino a 15.748,78 euro. Le domande possono essere presentate dal 16 settembre al 18 ottobre.

Come Presentare la Domanda per il buono libro scuola

Le modalità di presentazione della domanda variano a seconda della Regione. In molti casi, è necessario presentare la richiesta direttamente al Comune di residenza, entro le scadenze stabilite. È importante consultare il sito ufficiale della propria Regione o del proprio Comune per avere informazioni dettagliate sui documenti necessari e sulle procedure da seguire.

Il buono libro scuola rappresenta un supporto concreto per molte famiglie italiane, consentendo di affrontare con maggiore serenità le spese scolastiche. Verificare i requisiti e le scadenze nella propria Regione è il primo passo per ottenere questo importante beneficio per l’anno scolastico 2024/2025.