Lo Stato italiano ha introdotto un’agevolazione fiscale rivolta ai genitori con figli a carico di età superiore ai 21 anni, che consiste in una detrazione d’imposta, un Bonus fino a 950 euro. Questa misura, non un vero e proprio sussidio ma uno sconto fiscale, è pensata per alleggerire il carico fiscale delle famiglie in cui i figli, pur essendo maggiorenni, continuano a dipendere economicamente dai genitori.

A Chi Spetta la Detrazione

La detrazione è destinata ai genitori con figli di età superiore a 21 anni che rientrano in specifici limiti di reddito. In particolare:

Fino a 24 anni: La detrazione è concessa se il reddito annuo del figlio non supera i 4.000 euro.

Oltre i 24 anni: Il limite di reddito scende a 2.840,51 euro.

Questa agevolazione risulta particolarmente significativa in quanto i figli maggiorenni non rientrano più nell’assegno unico universale, pertanto la detrazione rappresenta un’importante forma di supporto economico per i genitori.

Calcolo dell’Importo della Detrazione

L’importo del Bonus è variabile dai 950 euro e dipende sia dal numero dei figli a carico che dal reddito complessivo dei genitori. Nello specifico:

appunto 950 euro di Bonus per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, non portatore di handicap.

1.220 euro per figli sotto i tre anni, non portatori di handicap.

1.350 euro per figli di età pari o superiore a tre anni con disabilità.

Da 1.620 euro per figli sotto i tre anni con disabilità.

Il valore della detrazione si riduce all’aumentare del reddito complessivo dei genitori. Per famiglie con più figli a carico, le detrazioni si sommano, offrendo un maggiore sollievo fiscale.

Come Ottenere il Bonus da 950 euro

Per usufruire della detrazione fiscale non è necessario presentare alcuna domanda specifica. Esistono due modalità principali per applicarla:

In busta paga: I genitori possono richiedere la detrazione mensilmente attraverso il modulo per le detrazioni in busta paga, compilato ogni anno.

Modello 730: La detrazione può essere applicata in sede di dichiarazione dei redditi, compilando il quadro dedicato ai familiari a carico.

Di norma, la detrazione viene ripartita al 50% tra i due genitori. Tuttavia, è possibile optare per l’attribuzione totale della detrazione al genitore con il reddito maggiore.

Altre Agevolazioni per i Familiari a Carico

Oltre al bonus per i figli maggiorenni, esistono altre detrazioni per i familiari a carico, tra cui il coniuge non separato legalmente ed effettivamente, anche se non convivente o residente all’estero. Questa detrazione varia fino a 800 euro in base al reddito complessivo del nucleo familiare e si applica a diverse fasce di reddito fino a 80.000 euro.

La detrazione fiscale, il Bonus di 950 euro per i figli maggiorenni a carico, rappresenta una significativa opportunità per i genitori di ridurre il carico fiscale. È essenziale che le famiglie siano consapevoli di queste agevolazioni e delle condizioni per accedervi, in modo da poter ottimizzare la propria dichiarazione dei redditi e ottenere il massimo beneficio possibile.