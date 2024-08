Il costo dell’istruzione rappresenta una voce importante nel bilancio delle famiglie italiane, con spese che comprendono mensa scolastica, trasporti e corsi extracurriculari, e per aiutare i genitori a sostenere questi costi, il Fisco offre un’agevolazione fiscale che consente di recuperare parte delle spese scolastiche attraverso una detrazione IRPEF, un Bonus fino a un massimo di 152 euro per figlio.

Per l’anno fiscale 2024, è prevista una detrazione del 19% sulle spese sostenute per l’istruzione dei figli, con un tetto massimo di 800 euro per ciascun figlio. Questo si traduce in uno sconto fiscale massimo, un Bonus di 152 euro per figlio. La detrazione si applica indipendentemente dall’ISEE o dall’età dei figli, coprendo una vasta gamma di spese legate all’educazione.

Tra queste spese rientrano quelle per la frequenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado. Le spese ammissibili includono il costo della mensa scolastica, il trasporto scolastico, le gite scolastiche, l’assicurazione scolastica, e vari corsi come quelli di lingua, teatro, musica e arte. Inoltre, sono detraibili anche le spese per il pre e post scuola, l’assistenza al pasto, le tasse per il diploma e l’esame di Stato, oltre ai contributi per attività extracurriculari organizzate dalla scuola. Non sono, invece, detraibili le spese per l’acquisto di materiale didattico, libri di testo, zaini, divise scolastiche o camici per laboratori.

Per ottenere la detrazione bonus da 152 euro, i genitori devono indicare le spese sostenute nel modello 730/2024, precisamente nel quadro E, oneri e spese, utilizzando il codice 12. Ogni figlio deve essere indicato su un rigo separato, sommando tutte le spese di istruzione relative. Non è necessario presentare una domanda specifica per il bonus, ma è fondamentale conservare tutte le ricevute e le quietanze di pagamento come prova delle spese sostenute.

Ad esempio, una famiglia con tre figli può beneficiare di questa detrazione. Per il primo figlio che frequenta la scuola elementare, con spese totali di 960 euro, si otterrà una detrazione massima di 152 euro. Per il secondo figlio, che frequenta la scuola media e per cui si sono sostenute spese per 220 euro, la detrazione sarà di 41,80 euro. Infine, per il terzo figlio, che frequenta la scuola superiore con una spesa di 40 euro, si otterrà una detrazione di 7,60 euro.

È importante conservare tutta la documentazione relativa ai pagamenti, come ricevute o quietanze, che attesti l’effettiva spesa sostenuta. Se il pagamento viene effettuato direttamente alla scuola, tale documentazione è sufficiente; in caso di pagamenti a soggetti terzi, è necessaria anche la delibera scolastica che ha approvato la spesa.

Questo bonus fiscale da 152 euro rappresenta un significativo aiuto per le famiglie italiane, permettendo di ammortizzare i costi dell’istruzione e fornendo un sostegno economico essenziale.