A settembre 2024, molti pensionati italiani potranno ricevere un incremento significativo sul loro cedolino INPS, grazie all’erogazione della quattordicesima mensilità e un aumento delle pensioni. Questo bonus, che può superare i 327 euro, rappresenta un’integrazione importante per coloro che soddisfano specifici requisiti. Tuttavia, non tutti i pensionati ne beneficeranno nello stesso momento o con lo stesso importo.

Chi Ha Diritto alla Quattordicesima a Settembre 2024?

Per ricevere la quattordicesima a settembre, i pensionati devono soddisfare tre condizioni essenziali:

Essere titolari di pensioni per ottenere gli aumenti a settembre.

Aver compiuto 64 anni.

Avere un reddito inferiore al doppio del trattamento minimo.

Coloro che soddisfano questi requisiti entro il 1° luglio 2024 avranno già ricevuto la quattordicesima con la pensione di agosto. Tuttavia, per chi raggiunge tali requisiti dopo il 1° luglio, l’erogazione sarà posticipata a dicembre 2024 e l’importo sarà proporzionale ai mesi di maturazione dei requisiti.

Calcolo dell’Importo: Come Varia la Quattordicesima con gli aumenti delle pensioni a settembre

L’importo della quattordicesima varia a seconda della gestione pensionistica e dei contributi versati. Ad esempio:

Settore pubblico: L’importo pieno della quattordicesima è di circa 327 euro per chi ha almeno 25 anni di contributi.

Settore privato ed Enpals: L’importo è di circa 272 euro.

L’importo sarà ridotto proporzionalmente per chi matura i requisiti dopo l’1 agosto. Ad esempio, un pensionato che compie 64 anni a settembre avrà diritto solo a 4/12 dell’importo pieno, cioè circa 109 euro per il settore pubblico e 90,67 euro per il settore privato.

Casi Specifici e Consigli

Un pensionato che matura i requisiti a dicembre riceverà l’importo pieno della quattordicesima, pari a 327 euro se appartenente al settore pubblico. Chi invece diventa pensionato ad agosto nella gestione privata riceverà circa 272 euro proporzionati ai cinque mesi di requisiti maturati.

Per massimizzare l’importo della quattordicesima, è consigliabile verificare e maturare i requisiti entro luglio. Questa strategia permette di ottenere l’intero bonus pensioni con gli aumenti a settembre, evitando riduzioni legate alla maturazione tardiva dei requisiti.

La quattordicesima mensilità è una risorsa importante per integrare il reddito pensionistico annuale. Tuttavia, è fondamentale comprendere e pianificare i criteri di erogazione per non perdere una parte dell’importo spettante. Restare informati e attenti ai requisiti è la chiave per ottenere il massimo da questo bonus.