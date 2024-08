Il Governo italiano ha annunciato l’attivazione della “Carta Dedicata a Te”, un’iniziativa volta a sostenere le famiglie a basso reddito attraverso un bonus di 500 euro distribuito da ogni Comune. Questo contributo è destinato all’acquisto di beni di prima necessità, carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Scopri come funziona e chi ne ha diritto.

Cosa è la “Carta Dedicata a Te” e come la distribuisce ogni Comune?

La “Carta Dedicata a Te” è una carta elettronica prepagata che offre un bonus di 500 euro, mirato a sostenere le famiglie italiane con un ISEE fino a 15.000 euro. Questo bonus può essere utilizzato per l’acquisto di 23 categorie di generi alimentari di prima necessità, per il rifornimento di carburante e per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Tempistiche e Scadenze

Il bonus sarà attivo a partire da settembre 2024, con una lista di 1,3 milioni di beneficiari che sarà pubblicata entro la fine di agosto. Le carte dovranno essere attivate entro il 16 dicembre 2024, data entro la quale dovrà essere effettuato un primo pagamento. Le ricariche disponibili sulla carta dovranno essere spese entro il 28 febbraio 2025.

Requisiti e Distribuzione

Per accedere alla “Carta Dedicata a Te”, è necessario avere un ISEE entro i 15.000 euro, un requisito che deve essere ufficializzato entro il 24 giugno 2024 e poi valutato dal Comune. Il Governo ha stanziato 600 milioni di euro per il 2024, a cui si aggiungono 50 milioni di euro non utilizzati dal contributo erogato l’anno scorso.

La distribuzione delle carte prepagate Dedicata a Te è organizzata sulla base della popolazione residente nel singolo Comune e del reddito pro capite medio locale. Ad esempio, Napoli riceverà 32.694 carte, Roma 31.058, Palermo 21.346, Milano 15.313 e Catania 12.271.

allegato-2-ripartizione-delle-carte-per-ciascun-comune

Come Ritirare la Carta?

Il ritiro della “Carta Dedicata a Te” avviene presso gli uffici postali abilitati, dove i beneficiari devono presentare la comunicazione ricevuta dal Comune. Questa comunicazione contiene l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario al codice della carta assegnata. In alternativa, il ritiro può essere effettuato da un delegato del beneficiario.

La “Carta Dedicata a Te” rappresenta un’importante misura di sostegno per le famiglie italiane a basso reddito, offrendo un contributo significativo per far fronte alle spese quotidiane in ogni Comune. Con l’avvicinarsi delle scadenze per l’attivazione e l’utilizzo del bonus, è fondamentale che i beneficiari siano informati e pronti a usufruire di questa opportunità.