Settembre 2024 segna l’inizio di una nuova edizione della Carta Dedicata a Te 2024, con importanti novità per i beneficiari. Tra le aggiunte più attese, spiccano i buoni benzina e il consueto voucher da 500€, utilizzabile per diverse necessità quotidiane.

Settembre, Come Funziona la Carta Dedicata a Te 2024

Il voucher da 500€ è uno dei principali vantaggi della Carta Dedicata a Te 2024. Quest’anno, i beneficiari potranno utilizzarlo non solo per la spesa e l’acquisto di biglietti e abbonamenti per i mezzi pubblici, ma anche per fare rifornimento di carburante. Questa novità rappresenta un notevole miglioramento rispetto all’edizione precedente, in cui l’importo massimo per i buoni benzina era di soli 77,20€.

Requisiti e Scadenze per Ottenere la Carta Dedicata a Te a settembre

L’INPS ha fissato un requisito principale per accedere alla Carta Dedicata a Te 2024: un ISEE non superiore a 15.000€. La selezione dei beneficiari avverrà entro e non oltre il 16 settembre 2024. Questo strumento, altamente richiesto da molte famiglie italiane, viene finanziato con un budget di 600 milioni di euro, a cui si aggiungono 50 milioni di euro residui dall’anno precedente.

Si stima che circa 1,3 milioni di nuclei familiari rientrino nei criteri di accesso e possano beneficiare di questo supporto economico.

Dove Usare la Carta Dedicata a Te 2024

La Carta Dedicata a Te 2024 può essere utilizzata in oltre 23 categorie di esercizi commerciali, principalmente per l’acquisto di beni di prima necessità. Grazie alla nuova edizione, è possibile impiegare il voucher anche per rifornire di carburante il proprio veicolo presso le stazioni di servizio convenzionate.

Per verificare quali imprese aderiscono all’iniziativa, è consigliabile consultare l’elenco aggiornato disponibile sul sito del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), che viene costantemente aggiornato.

Scadenze Importanti

L’attivazione della carta dedicata a te rilasciata a settembre dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2024, mentre l’importo dovrà essere utilizzato completamente entro il 28 febbraio 2025. È importante sottolineare che non è necessario presentare alcuna domanda per accedere al beneficio: l’INPS provvede autonomamente a stilare la lista dei beneficiari.

La Carta Dedicata a Te 2024 rappresenta a settembre un importante sostegno per le famiglie italiane, offrendo una maggiore flessibilità di utilizzo grazie all’introduzione dei buoni benzina e alle modalità di impiego ampliate. Con un valore di 500€, questa iniziativa è destinata a migliorare la qualità della vita di molte persone, garantendo supporto in settori chiave come alimentazione, trasporti e carburante.