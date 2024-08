Sono finalizzate le graduatorie dei beneficiari per la Carta Dedicata a Te, la social card che offre un bonus di 500 euro alle famiglie per spese alimentari, carburante o abbonamenti ai mezzi pubblici. Questa misura di sostegno, rinnovata per il 2024, è destinata a offrire un aiuto concreto a numerose famiglie in difficoltà economica.

Definizione delle Graduatorie dei beneficiari della carta Dedicata a Te

Le graduatorie dei beneficiari sono state completate dall’INPS con il supporto dei Comuni, e i risultati verranno presto ufficializzati. In totale, sono state emesse 1.330.000 social card, un incremento di 30.000 rispetto allo scorso anno. Le graduatorie provvisorie hanno visto la partecipazione dei Comuni, che hanno avuto la possibilità di modificare e integrare le liste fino al 13 agosto. Con la scadenza di questo termine, le graduatorie sono ora definitive e pronte per la pubblicazione.

Requisiti per i beneficiari per la Carta Dedicata a Te

Per accedere alla Carta Dedicata a Te, è necessario soddisfare i seguenti criteri:

Nucleo familiare composto da almeno 3 componenti.

ISEE inferiore a 15.000 euro.

Non percezione di altri sussidi al reddito (es. Assegno di Inclusione, Naspi, o altre carte acquisti).

Prossimi Passaggi

Pubblicazione delle Graduatorie della carta Dedicata a Te: I Comuni pubblicheranno le graduatorie online a partire dalla prossima settimana. I cittadini potranno consultare gli elenchi attraverso i siti Internet dei Comuni, dove verrà indicato il protocollo dell’ISEE per garantire la riservatezza dei dati. Le graduatorie dovranno restare online per almeno 30 giorni.

Comunicazione agli Interessati: Le famiglie beneficiarie saranno informate tramite SMS riguardo all’assegnazione della carta e le modalità di ritiro presso gli uffici postali. L’INPS invierà i dati a Poste Italiane, che preparerà le carte per la consegna.

Consegna delle Carte: La consegna delle nuove social card è prevista per settembre, probabilmente già nella prima settimana.

La Carta Dedicata a Te rappresenta una misura significativa di supporto per le famiglie italiane con reddito basso e presenti nelle graduatorie. La pubblicazione delle graduatorie e la successiva consegna delle carte segneranno un importante passo verso l’erogazione di questo aiuto economico. I cittadini interessati dovrebbero monitorare i siti dei Comuni e attendere l’SMS con le informazioni dettagliate per ritirare la propria carta.