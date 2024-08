Poste Italiane ha recentemente chiarito le modalità per controllare il saldo e la lista dei movimenti della Carta “Dedicata a Te”, una carta prepagata destinata a famiglie che soddisfano specifici requisiti sociali e di reddito, e sulla quale è precaricato un contributo «una tantum» di 382,50 euro. Questo contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità presso esercizi abilitati al circuito Mastercard, e consente anche di beneficiare di uno sconto del 15% presso negozi aderenti alla promozione.

Chi può ottenere la Carta “Dedicata a Te” e come verificare il saldo?

La Carta “Dedicata a Te” è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2024 ed è riservata ai nuclei familiari con almeno tre componenti e un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ai 15mila euro. Questa carta elettronica di pagamento non solo permette l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, ma può anche essere utilizzata per il pagamento di abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico o per l’acquisto di carburante.

Procedura per Verificare il Saldo e i Movimenti della Dedicata a Te

Poste Italiane ha reso noto che per verificare il saldo e la lista dei movimenti della Carta “Dedicata a Te”, i titolari possono recarsi presso qualsiasi ATM Postamat. È sufficiente inserire la carta nell’ATM per ottenere le informazioni desiderate in modo semplice e rapido.

Inoltre, per ritirare la carta, i beneficiari devono recarsi presso un ufficio postale. Poste Italiane consiglia di prenotare un ticket prima di recarsi in sede per evitare lunghe attese.

Cosa Fare in Caso di Smarrimento della Carta Dedicata a Te senza conoscere il saldo

Nel caso in cui la Carta sia smarrita o sottratta, il titolare è tenuto a richiederne immediatamente il blocco e a denunciare l’accaduto alle autorità competenti. Dopo aver bloccato la carta, sarà possibile richiederne una nuova presso qualsiasi ufficio postale, compilando l’apposito modulo fornito da Poste Italiane.

La procedura è resa il più semplice possibile per garantire che i beneficiari possano gestire al meglio il contributo ricevuto, mantenendo il controllo sulle proprie spese in modo sicuro ed efficiente.