Settembre 2024 segna l’inizio dell’erogazione della “Carta Dedicata a Te”, una nuova misura di sostegno economico per le famiglie italiane in difficoltà ma con esclusioni impreviste. Con una somma una tantum di 500,00 euro, questa social card è stata introdotta per aiutare i nuclei familiari più bisognosi, ma non tutti coloro che ne hanno diritto riusciranno a beneficiarne.

Criteri di Assegnazione

I beneficiari della “Carta Dedicata a Te” sono selezionati d’ufficio, senza necessità di presentare domanda guardando anche alle esclusioni. L’assegnazione avviene sulla base di specifici criteri di priorità stabiliti dal decreto interministeriale (D.I.) del 4 giugno 2024. I principali criteri includono:

Nuclei familiari composti da almeno tre componenti, con precedenza per quelli con figli minori, dando priorità ai più giovani.

ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 15.000,00 euro annui.

Le famiglie che rientrano in queste categorie vengono ordinate per ISEE, con priorità ai nuclei con il valore più basso. Tuttavia, per essere inclusi nelle graduatorie, era necessario soddisfare i requisiti entro il 24 giugno 2024, data di pubblicazione del D.I.

Esclusioni e Limitazioni Carta Dedicata a Te

Nonostante la misura sia destinata a un ampio spettro di famiglie in difficoltà, alcune categorie sono escluse:

Nuclei familiari che percepiscono altre forme di sostegno economico, come l’Assegno di inclusione, il Reddito di cittadinanza, la Carta acquisti, o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà.

Percettori di ammortizzatori sociali come NASPI, DIS-COLL, Cassa integrazione guadagni (CIG), o altri fondi di integrazione salariale.

Queste esclusioni sono state introdotte per evitare la sovrapposizione di benefici e garantire un uso equo delle risorse disponibili.

Distribuzione e Scadenze

La distribuzione delle carte è prevista presso gli uffici postali abilitati a partire da settembre 2024. Le carte saranno nominali e attivate con l’accredito del contributo. È fondamentale che i beneficiari utilizzino l’intero importo entro il 28 febbraio 2025, altrimenti perderanno il beneficio. Inoltre, il primo utilizzo della carta deve avvenire entro il 16 dicembre 2024.

Gestione delle Graduatorie ed esclusioni della Carta Dedicata a Te

Le graduatorie dei beneficiari sono gestite dall’INPS, che entro il 24 luglio 2024 ha fornito ai Comuni le liste dei potenziali aventi diritto. I Comuni hanno poi venti giorni per verificare i requisiti e consolidare gli elenchi. Entro dieci giorni dalla conferma, l’INPS trasmetterà i dati definitivi a Poste Italiane, che si occuperà della distribuzione delle carte. I Comuni informeranno i beneficiari su come e dove ritirare le carte, pubblicando anche gli elenchi sul proprio sito internet.

La “Carta Dedicata a Te” rappresenta un intervento importante per sostenere le famiglie italiane in difficoltà economica, ma la disponibilità limitata di carte e le rigide esclusioni lasciano alcune famiglie in una situazione di vulnerabilità senza accesso a questo aiuto. È cruciale, pertanto, che le politiche sociali continuino a evolversi per garantire una rete di sicurezza adeguata a tutti coloro che ne hanno bisogno.