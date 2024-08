La Carta sociale “Dedicata a Te” torna a supportare le famiglie italiane con un nuovo bonus ricarica spesa per il 2024. Il contributo, previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno, è destinato alle famiglie con un Isee fino a 15.000 euro, e prevede un importo di 500 euro, oltre a offrire sconti in negozi convenzionati e alle pompe di benzina. Questo strumento di sostegno, conosciuto anche come “social card”, non è richiedibile direttamente dai cittadini: i beneficiari vengono infatti individuati dall’INPS in base alle informazioni disponibili nelle banche dati.

Ricarica Carta “Dedicata a Te” e Carta Acquisti: le Differenze

È importante chiarire che la Carta sociale “Dedicata a Te” non è la stessa cosa della Carta acquisti, sebbene entrambe siano emesse come carte prepagate Postepay. La Carta acquisti è rivolta a persone over 65 o famiglie con bambini sotto i tre anni, con un Isee inferiore a 8.052,75 euro, e offre un contributo mensile di 40 euro. Al contrario, la Carta “Dedicata a Te” si rivolge a famiglie con un Isee fino a 15.000 euro e prevede un bonus annuale. Inoltre, i due strumenti non sono cumulabili, e chi riceve altri tipi di sussidi economici, come l’assegno di inclusione o il reddito di cittadinanza, non potrà accedere a questa nuova agevolazione.

Quando e Come Usare la Carta

La nuova ricarica di 500 euro per il 2024 della Carta Dedicata a Te sarà disponibile a partire da settembre, come comunicato dall’INPS, anche se non è ancora precisata la data esatta dell’accredito. La carta dovrà essere utilizzata per acquisti di beni di prima necessità, inclusi alimenti e carburante, presso i negozi e le pompe di benzina aderenti. Tuttavia, non potrà essere utilizzata per acquistare alcolici, sigarette, detersivi, medicine e vestiti.

I beneficiari dovranno effettuare almeno un acquisto entro il 16 dicembre 2024 per non perdere il bonus. Tutto l’importo dovrà essere speso entro il 28 febbraio 2025, dopodiché le eventuali somme non utilizzate verranno azzerate.

Sconti sui Carburanti

In aggiunta al bonus spesa, la Carta “Dedicata a Te” offrirà uno sconto ricarica per l’acquisto di carburante. A partire da settembre 2024, i possessori della carta potranno beneficiare di riduzioni presso le stazioni di servizio aderenti, grazie a una convenzione rinnovata con le principali associazioni del settore dei carburanti. Questo sconto è già ampiamente utilizzato nei mesi scorsi, con oltre 20 milioni di euro spesi in rifornimenti in oltre 4.000 punti vendita.

La Carta sociale “Dedicata a Te” si conferma un importante strumento di sostegno economico per le famiglie italiane in difficoltà. Con un contributo ampliato rispetto all’anno precedente, il governo punta a offrire un aiuto concreto per affrontare le spese quotidiane e per il carburante, alleggerendo il peso del costo della vita. Si tratta di un’iniziativa che mira a sostenere oltre un milione di famiglie, garantendo loro un sostegno economico essenziale in un periodo di persistente incertezza economica.