Il Bonus ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa), introdotto dal Governo Conte e confermato dal Governo Meloni, si avvia alla conclusione. Questa misura di sostegno economico per i lavoratori autonomi e titolari di Partita IVA offre un’indennità fino a 800 euro al mese per sei mesi, ma per accedere a questo beneficio è necessario presentare la domanda entro il 31 ottobre 2024.

Cos’è il Bonus ISCRO?

Il Bonus ISCRO è nato per supportare i contribuenti che hanno subito una significativa riduzione del reddito a causa della crisi economica post-pandemia. Questa agevolazione è destinata ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, che hanno visto un calo del fatturato pari al 70% rispetto agli anni precedenti e che guadagnano meno di 12.000 euro all’anno.

Chi Può Richiedere il Bonus?

Per accedere al Bonus ISCRO, i richiedenti devono soddisfare alcuni requisiti specifici:

Partita IVA attiva da almeno 3 anni.

Iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Riduzione del fatturato del 70% rispetto ai due esercizi precedenti (2021 e 2022 per le domande presentate nel 2024).

Reddito annuo inferiore a 12.000 euro.

L’importo del bonus varia tra 250 euro e 800 euro al mese per sei mesi, e dipende dal reddito dichiarato. In particolare, l’indennità è calcolata come il 25% del fatturato su base semestrale, basato sull’ultimo reddito annuo certificato dall’Agenzia delle Entrate e comunicato all’INPS.

Come Presentare la Domanda

La domanda per il Bonus ISCRO deve essere presentata esclusivamente online attraverso il sito dell’INPS. Gli interessati devono accedere alla propria area riservata utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta d’Identità Elettronica)

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Il processo di richiesta è in auto-dichiarazione, il che significa che i richiedenti devono auto-certificare i propri redditi. Successivamente, l’INPS verificherà la veridicità dei dati forniti incrociando le informazioni con quelle presenti nell’anagrafe tributaria.

Importanza di Presentare la Domanda Tempestivamente

Con la scadenza del 31 ottobre che si avvicina, è fondamentale che gli interessati presentino la domanda il prima possibile. Il Bonus ISCRO rappresenta un aiuto concreto per i lavoratori autonomi che stanno affrontando difficoltà economiche, e perdere questa opportunità potrebbe significare rinunciare a un supporto finanziario essenziale.

Il Bonus ISCRO è un’importante misura di sostegno per i lavoratori autonomi italiani, ma è fondamentale agire rapidamente per non perdere questa opportunità. Con la scadenza fissata al 31 ottobre 2024, chiunque soddisfi i requisiti dovrebbe considerare di presentare la domanda quanto prima per ottenere fino a 800 euro al mese per sei mesi.