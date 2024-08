Con l’arrivo di agosto, uno degli accrediti più attesi per molti italiani è il bonus Renzi, noto anche come trattamento integrativo o bonus IRPEF da 100 euro. Questo beneficio, rivolto principalmente ai lavoratori dipendenti con redditi più bassi, è destinato anche a coloro che percepiscono redditi assimilati come la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).

Date di Pagamento per i Disoccupati

Per i beneficiari della NASpI, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha stabilito che i pagamenti relativi al mese di agosto 2024 verranno effettuati tra l’8 e il 15 del mese. Successivamente, il bonus di 100 euro sarà accreditato tra il 16 e il 20 agosto. Tuttavia, essendo la gestione dei pagamenti a discrezione dell’INPS e non essendoci una calendarizzazione fissa, non è escluso che l’accredito possa avvenire anche nella prima metà del mese, anticipando le tempistiche consuete.

Requisiti di Reddito

Per avere diritto al bonus, è fondamentale rispettare specifici requisiti reddituali. Il trattamento integrativo è riservato a coloro che hanno un reddito annuo compreso tra 8.500 e 15.000 euro. Se il reddito è inferiore a 8.500 euro, il contribuente è esentato dal pagamento dell’IRPEF e, quindi, non ha diritto al bonus. È importante per i beneficiari essere consapevoli del proprio livello reddituale, in quanto una percezione errata potrebbe portare all’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.

Considerazioni e Suggerimenti

Per chi ha dubbi sul proprio diritto al bonus, potrebbe essere conveniente rinunciare temporaneamente al trattamento integrativo e verificare la propria posizione reddituale durante la dichiarazione dei redditi. In tal modo, si può evitare di incorrere in sanzioni o richieste di restituzione da parte dell’INPS.