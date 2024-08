La Regione Piemonte sta introducendo una serie di misure come il Bonus da 100 euro per incentivare la mobilità sostenibile, rivolgendosi sia ai proprietari di veicoli diesel Euro 3, 4 e 5, sia ai cittadini e alle aziende con iniziative che promuovono l’uso dei mezzi pubblici e l’adozione di pratiche più ecologiche.

Il Bonus da 100 euro per Abbonamenti ai Mezzi Pubblici

I proprietari di veicoli diesel Euro 3, 4 e 5 possono ora richiedere un bonus di 100 euro, utilizzabile come sconto o rimborso per l’acquisto di abbonamenti annuali o plurimensili per studenti. Questo incentivo copre i trasporti su ferro e gomma, inclusi autobus, tram, metropolitane e treni, nonché la navigazione sul Lago Maggiore. L’iniziativa è destinata a favorire la transizione verso l’uso di mezzi pubblici, riducendo l’uso di veicoli privati e le conseguenti emissioni inquinanti. Il bonus può essere richiesto dal proprietario del veicolo o da un componente del suo nucleo familiare, a patto che gli abbonamenti abbiano inizio di validità dal 1° maggio 2024.

MOVE-IN e Installazione Gratuita della Scatola Nera

Il progetto MOVE-IN, che monitora i chilometri percorsi dai veicoli più inquinanti per limitare il loro impatto ambientale, è stato prorogato fino al 30 settembre 2025. I nuovi aderenti al servizio che scelgono di includere il Piemonte, insieme ad altre aree, come territorio di adesione non dovranno sostenere il costo di 30 euro per l’installazione della scatola nera. Questo costo sarà coperto dalla Regione Piemonte con un bonus da 100 euro fino all’esaurimento delle risorse stanziate, incentivando così l’adesione al progetto.

Formazione per Mobility Manager

In parallelo, la Regione ha destinato fondi per l’organizzazione di corsi di formazione per i “mobility manager”, una figura professionale chiave nella promozione della mobilità sostenibile. Questi esperti sono responsabili della pianificazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali per gli spostamenti casa-lavoro e casa-studio, contribuendo a ridurre l’uso del veicolo privato e a favorire alternative ecologiche. I mobility manager operano sia nel settore pubblico che privato e hanno un ruolo fondamentale nell’attuazione delle politiche di “green economy”.

L’assessore all’Ambiente Matteo Marnati ha sottolineato l’importanza di queste iniziative: «La mobilità urbana è un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile. Il nostro obiettivo è aiutare con incentivi le famiglie, privilegiare i mezzi pubblici in particolare per gli spostamenti brevi, ridurre il numero dei veicoli in circolazione dove possibile e aumentare il numero dei passeggeri del trasporto pubblico locale».

Questi interventi, come il Bonus da 100 euro, fanno parte di una strategia più ampia per migliorare la qualità dell’aria e promuovere uno stile di vita più sostenibile nella regione, dimostrando l’impegno del Piemonte verso un futuro più verde e responsabile.