L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico continua a essere un importante sostegno economico per le famiglie italiane anche per il mese di agosto. Con l’arrivo di agosto 2024, sono in corso i pagamenti dell’assegno unico, che saranno erogati a partire dall’ultima settimana del mese. L’Inps ha recentemente comunicato alcune importanti novità e aggiornamenti relativi all’importo dell’assegno e alle modalità di richiesta.

Cos’è l’Assegno Unico e Universale?

L’Assegno Unico e Universale è una misura di supporto economico destinata alle famiglie con figli a carico e con qualche modifica di agosto, erogata per ogni figlio fino al compimento dei 21 anni, purché siano rispettate determinate condizioni, e senza limiti di età per i figli disabili. Questo contributo è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, inclusi dipendenti pubblici e privati, autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati.

Aggiornamenti per il 2024: Nuove Funzionalità e Importi

L’Inps, con il messaggio n. 2303, ha introdotto nuove funzionalità nel servizio online per la presentazione della domanda di Assegno Unico di agosto. Queste funzionalità riguardano, in particolare, la gestione delle maggiorazioni per i genitori entrambi lavoratori, in caso di domande presentate da nuclei vedovili. Questa modifica mira a rendere più agevole la gestione delle richieste, offrendo una maggiore tutela alle famiglie colpite da lutti.

Inoltre, con il messaggio del 8 febbraio 2024, n. 572, l’Inps ha comunicato gli importi aggiornati dell’Assegno Unico di agosto, adeguati alle variazioni dell’indice del costo della vita. Il tasso di rivalutazione per il 2024 è stato fissato al 5,4%, un aumento significativo che si riflette direttamente sugli importi erogati. Ad esempio, l’assegno minimo, previsto per chi ha un Isee superiore a 45.575 euro, è passato da 54,10 a 57,2 euro.

Tempistiche dei Pagamenti

Come di consueto, il pagamento della prima rata dell’Assegno Unico per le domande presentate sarà effettuato nell’ultima settimana del mese successivo alla richiesta. È importante notare che il pagamento di gennaio 2024 è stato effettuato sulla base degli importi del 2023, mentre da febbraio 2024 sono stati applicati i nuovi valori, inclusi i conguagli per il mese precedente.

L’Assegno Unico e Universale rappresenta un pilastro fondamentale per il sostegno economico delle famiglie italiane. Con l’aggiornamento degli importi e l’introduzione di nuove funzionalità nel sistema di richiesta, l’Inps dimostra un impegno continuo nel migliorare l’efficacia di questa misura. I pagamenti di agosto sono ormai imminenti, e le famiglie possono attendere con fiducia l’accredito degli importi aggiornati.