Da settembre 2024 ci saranno importanti cambiamenti per l’Assegno Unico e Universale (AUU). Questi aggiornamenti riguardano principalmente le maggiorazioni, che interesseranno alcuni beneficiari a seconda di specifici requisiti. Scopriamo chi potrà beneficiare degli aumenti e come richiederli.

Chi Riceverà le Maggiorazioni?

A partire dal mese di settembre, sono previsti aumenti per l’Assegno Unico e Universale, che riguarderanno diverse categorie di beneficiari:

Madri Sotto i 21 Anni: Le madri con meno di 21 anni riceveranno una maggiorazione di 32,40 euro per ogni figlio a carico.

Genitori Lavoratori: I genitori che lavorano e hanno un ISEE basso beneficeranno di una maggiorazione fino a 32,40 euro per figlio dall’Assegno Unico di settembre. Questa maggiorazione sarà calcolata in base al reddito e all’ISEE familiare.

Nuclei Vedovili: I nuclei familiari che risultano vedovili avranno diritto alle stesse maggiorazioni previste per i genitori lavoratori.

Lavoratori del Settore Scolastico: Anche i lavoratori del comparto scolastico, inclusi quelli delle imprese di pulizia delle scuole, potranno accedere alle maggiorazioni dell’Assegno Unico di settembre, purché rispettino i requisiti simili a quelli dei genitori lavoratori.

Come Ottenere le Maggiorazioni dell’Assegno Unico e Universale da settembre?

Per beneficiare delle maggiorazioni dell’Assegno Unico e Universale, i beneficiari devono seguire questi passaggi:

Verifica dei Requisiti: Assicurati di rientrare tra le categorie che possono accedere alle maggiorazioni. Verifica i requisiti specifici per madri giovani, genitori lavoratori, nuclei vedovili e lavoratori del settore scolastico.

Presentazione della Dichiarazione: Se sei idoneo per le maggiorazioni, dovrai presentare una dichiarazione. Questo può essere fatto direttamente attraverso il portale INPS o tramite un patronato.

Documentazione Necessaria: Preparati a fornire tutta la documentazione richiesta per dimostrare il tuo diritto alle maggiorazioni. Questo include certificati di reddito, dichiarazioni ISEE e prove di appartenenza alle categorie specificate.

Tempistiche e Aspettative

Le maggiorazioni per l’Assegno Unico e Universale sono attese per il mese di settembre. Sebbene il pagamento possa seguire il consueto calendario delle erogazioni, è importante seguire le indicazioni fornite da INPS e completare la procedura il prima possibile per evitare ritardi.

In sintesi, per ottenere le maggiorazioni dell’Assegno Unico e Universale a partire da settembre 2024, è fondamentale verificare i requisiti, presentare la dichiarazione necessaria e fornire la documentazione richiesta. Seguire questi passaggi ti garantirà di ricevere gli aumenti previsti in modo tempestivo.