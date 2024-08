Il governo italiano ha introdotto un nuovo bonus fino a 400 euro al mese destinato a supportare gli anziani e i disabili, garantendo un trattamento minimo di 735 euro mensili, compresa la tredicesima. Questo bonus, previsto dall’articolo 38 della legge 448/2001, è comunemente noto come “incremento al milione”, e viene aggiornato periodicamente per riflettere il trattamento minimo di pensione.

Chi Può Beneficiarne

Il bonus da 400 euro per anziani e disabili è rivolto a varie categorie di cittadini:

Pensionati: Generalmente disponibile per coloro che hanno almeno 70 anni. Tuttavia, l’età minima può essere ridotta di un anno per ogni cinque anni di contributi versati, fino a un massimo di cinque anni. Di conseguenza, i pensionati con almeno cinque anni di contributi possono accedere al bonus a partire dai 65 anni.

Ciechi Civili, Invalidi Civili Totali, Sordomuti e Titolari di Pensione di Inabilità Previdenziale: Secondo l’articolo 15 del Decreto Legge n. 104 del 2020, uniformato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 2020, il bonus è accessibile dal compimento dei 18 anni di età, modificando il limite precedente di 60 anni.

Percettori dell’Assegno Sociale: Il bonus è disponibile per chi ha almeno 70 anni.

Requisiti di Reddito

Per accedere al bonus, è necessario rispettare alcuni limiti di reddito:

Reddito annuale individuale: Non deve superare 9.555,65 euro.

Reddito familiare per i coniugati: Non deve superare 16.502,98 euro.

Il bonus da 400 euro per anziani e disabili è calcolato in modo tale che l’importo totale ricevuto non superi i limiti di reddito previsti. In caso di superamento, il bonus sarà ridotto e calcolato come differenza tra il limite di reddito e il reddito effettivo del richiedente, diviso per 13 mensilità.

Procedura di Richiesta

Il bonus può essere richiesto tramite il servizio INPS “Consulente Digitale delle Pensioni,” disponibile nell’area personale del sito INPS. In alternativa, è possibile rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e ai patronati per ricevere assistenza nella compilazione della domanda.

Recupero degli Arretrati

Se non hai ricevuto il bonus negli anni precedenti pur avendone diritto, puoi richiedere gli arretrati per gli ultimi cinque anni. Questa opportunità consente di recuperare eventuali somme non percepite, assicurando che tutti i beneficiari ottengano il supporto finanziario a cui hanno diritto.

Questo bonus da 400 euro per anziani e disabili rappresenta un importante sostegno per anziani e disabili, contribuendo a garantire un reddito minimo adeguato. È essenziale che i potenziali beneficiari si informino sulle modalità di richiesta e sui requisiti necessari per accedere a questa agevolazione, sfruttando al meglio le risorse messe a disposizione dal governo.