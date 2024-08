I percettori di disoccupazione agricola potrebbero presto ricevere il Bonus Ex Renzi, noto anche come trattamento integrativo, insieme all’eventuale rimborso del 730, insomma un altro bonus da 100 euro. Ecco una panoramica dettagliata di cosa aspettarsi nei prossimi giorni.

Bonus Ex Renzi: Tempistiche e Requisiti

Il Bonus Ex Renzi, o trattamento integrativo, è un altro beneficio da 100 euro destinato ai titolari di reddito da lavoro dipendente o assimilato che non superano i 15.000 euro annui. Tra i beneficiari rientrano anche i braccianti agricoli titolari di indennità di disoccupazione, a condizione che il loro reddito annuo sia superiore a 8.500 euro, altrimenti rientrano nella no tax area e non hanno diritto al bonus.

Importo del Bonus da 100 euro, un altro pagamento

Il valore del trattamento integrativo è di 1.200 euro l’anno, corrispondenti a circa 100 euro al mese. I lavoratori dipendenti lo ricevono in busta paga tramite il datore di lavoro, mentre i titolari di reddito assimilato, come quelli che percepiscono indennità di disoccupazione, lo ricevono direttamente dall’INPS.

Modalità di Erogazione per i Braccianti Agricoli

I percettori di NASpI e DIS-COLL ricevono un altro bonus mensilmente, ma non da 100 euro, mentre i titolari di disoccupazione agricola lo ricevono a conguaglio. Coloro che non hanno ricevuto il bonus a dicembre 2023 lo vedranno accreditato proprio in questi giorni di agosto, insieme all’eventuale rimborso del 730.

Rimborso 730: Quando Arriva?

Per i braccianti agricoli, l’eventuale rimborso del 730 è previsto a partire dal 9 agosto. Tuttavia, le modalità di accredito variano in base a chi è indicato come sostituto d’imposta nella dichiarazione dei redditi:

INPS come Sostituto d’Imposta: Chi ha indicato l’INPS riceverà il rimborso direttamente dall’istituto previdenziale.

Agenzia delle Entrate o Nessun Sostituto Indicato: In questi casi, i tempi di accredito possono essere più lunghi, arrivando fino alla fine dell’anno.

Cosa Fare nei Prossimi Giorni

È consigliabile monitorare il proprio Fascicolo Previdenziale attraverso il sito dell’INPS per restare aggiornati sugli accrediti e le eventuali comunicazioni. L’INPS dovrebbe disporre altri rimborsi nei prossimi giorni, quindi controllare regolarmente è fondamentale per evitare sorprese.