Il governo italiano ha introdotto un nuovo bonus di 500 euro in busta paga, valido a partire da settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, come parte del decreto Coesione. Questa misura è stata pensata per aiutare specifiche categorie di lavoratori con stipendi più bassi e incentivare le assunzioni. Ecco una guida su come funziona il bonus, chi sono i beneficiari e quali sono i requisiti necessari per ottenerlo.

Come Funziona il Bonus 500 Euro a settembre

Il bonus consiste in un esonero totale dei contributi previdenziali previsti dall’Inail per determinati lavoratori, il che si traduce in un incremento netto dello stipendio di 500 euro al mese. Questo beneficio non è una misura “una tantum”, ma è previsto per un periodo continuo di 24 mesi.

Requisiti per Ottenere il Bonus da 500 euro a settembre

Il bonus è destinato ai lavoratori neoassunti con contratto a tempo indeterminato e si applica alle seguenti categorie:

Giovani under 35: Lavoratori che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato.

Lavoratrici donne in condizione di svantaggio: Donne disoccupate da almeno 6 mesi che vengono assunte con contratto a tempo indeterminato.

Lavoratori nelle regioni del Sud Italia: I lavoratori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Sono esclusi dal bonus i rapporti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.

Dettagli del Bonus da 500 euro a settembre e Altre Agevolazioni

Durata: Il bonus viene erogato mensilmente per un massimo di 24 mesi.

Importo: 500 euro al mese, con esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali.

Sgravi Fiscali Fino al 2028: Oltre al bonus di 500 euro, esistono altri sgravi fiscali fino a 800 euro mensili per i settori della transizione digitale ed ecologica, validi fino a dicembre 2028.

Bonus per le Donne: Le lavoratrici svantaggiate, disoccupate da almeno 6 mesi, possono beneficiare di un bonus fino a 650 euro al mese con esonero contributivo del 100%.

Come Ottenere il Bonus

Per beneficiare del bonus, i datori di lavoro devono assumere o trasformare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Il bonus verrà automaticamente inserito in busta paga per i lavoratori che soddisfano i requisiti specificati.

Queste misure rappresentano un sostegno importante per i lavoratori e mirano a incentivare le assunzioni, soprattutto nelle aree economicamente più deboli del Paese.