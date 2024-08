La “Carta dedicata a te” è una nuova misura di sostegno economico erogata da Poste Italiane in collaborazione con l’INPS e i Comuni italiani, destinata alle famiglie che soddisfano specifici requisiti di reddito e composizione familiare è un Bonus di cui si saprà di più sull’assegnazione di 500 euro dopo Ferragosto. Questa carta prepagata, che ammonta a 500 euro, è pensata per aiutare le famiglie a far fronte alle spese essenziali, come l’acquisto di generi alimentari, il carburante o gli abbonamenti ai mezzi pubblici.

Requisiti per Accedere alla Carta da 500 euro in attesa del bonus ferragosto

Per ottenere la “Carta dedicata a te”, i nuclei familiari devono rispettare i seguenti criteri:

ISEE inferiore a 15.000 euro: Il reddito del nucleo familiare deve essere al di sotto di questa soglia.

Composizione familiare: Il nucleo deve essere composto da almeno tre membri, uno dei quali deve essere un minorenne.

Residenza in Italia: I richiedenti devono essere residenti in Italia e iscritti all’ufficio anagrafe.

Assenza di altri benefici: Non devono essere percettori di altre forme di sostegno economico come NASpI, Adi, Carta Acquisti, Cassa Integrazione, o altre misure statali.

Processo di Selezione e Distribuzione

L’INPS, in collaborazione con i Comuni, ha il compito di identificare i beneficiari della carta. Entro il 24 luglio, l’INPS ha fornito agli enti locali gli elenchi preliminari delle famiglie idonee. I Comuni, a loro volta, hanno fino al 14 agosto per confermare e validare questi elenchi, assicurandosi che tutti i criteri siano rispettati, inclusa la verifica della residenza.

Una volta completate queste verifiche, l’INPS invierà gli elenchi definitivi a Poste Italiane entro il 24 agosto dunque i nomi di chi otterrà il Bonus da 500 euro dopo Ferragosto. Le famiglie selezionate potranno quindi ritirare la carta prepagata presso gli uffici postali a partire da settembre. Gli elenchi dei beneficiari saranno resi pubblici sui siti ufficiali dei Comuni di residenza, o in alcuni casi, i cittadini potrebbero ricevere una notifica diretta.

Tempistica e Comunicazione

C’è molta attesa per l’assegnazione di questo aiuto economico, con particolare fermento in vista della data di Ferragosto, quando i Comuni dovranno aver completato la fase di verifica. Tuttavia, l’effettiva distribuzione delle carte avverrà solo a settembre, quando i cittadini potranno recarsi presso gli uffici postali per ritirarle.

Questa iniziativa rappresenta un supporto significativo per molte famiglie italiane in difficoltà economica, offrendo un contributo concreto per affrontare le spese quotidiane, un Bonus da 500 euro per un Ferragosto con la mente più serena.