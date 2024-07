L’estate porta con sé gli attesissimi saldi estivi, un evento che molti amanti dello shopping segnano sul calendario già dall’inizio dell’anno e che è al via. Gli sconti cominceranno il primo sabato di luglio, offrendo un periodo ricco di grandi occasioni per acquistare abbigliamento, calzature, accessori e articoli per la casa a prezzi ridotti.

Nella maggior parte delle regioni italiane, i saldi estivi avranno il via sabato 6 luglio 2024 e proseguiranno fino ai primi giorni di settembre. Tuttavia, alcune zone, come le province autonome di Trento e di Bolzano, presenteranno delle variazioni specifiche. Le modalità e la durata dei saldi variano infatti da regione a regione.

Date dei Saldi Estivi Regione per Regione:

Abruzzo: 6 luglio – 60 giorni, promozioni consentite tutto l’anno.

Basilicata: 6 luglio – 4 settembre, divieto di promozioni 30 giorni prima.

Calabria: 6 luglio – 60 giorni, divieto di promozioni 15 giorni prima.

Campania: 6 luglio – 60 giorni, divieto di promozioni 30 giorni prima.

Emilia-Romagna: 6 luglio – 60 giorni, divieto di promozioni 30 giorni prima.

Friuli Venezia Giulia: 6 luglio – 60 giorni, promozioni consentite tutto l’anno.

Lazio: 6 luglio – sei settimane, divieto di promozioni 30 giorni prima.

Liguria: 6 luglio – 19 agosto, divieto di promozioni 40 giorni prima.

Lombardia: 6 luglio – 60 giorni, divieto di promozioni 30 giorni prima.

Marche: 6 luglio – 1 settembre, divieto di promozioni 30 giorni prima.

Molise: 6 luglio – 60 giorni, divieto di promozioni 30 giorni prima e dopo.

Piemonte: 6 luglio – 31 agosto, divieto di promozioni 30 giorni prima.

Puglia: 6 luglio – 15 settembre, divieto di promozioni 15 giorni prima.

Sardegna: 6 luglio – 60 giorni, divieto di promozioni 40 giorni prima.

Sicilia: 6 luglio – 15 settembre, promozioni consentite tutto l’anno.

Toscana: 6 luglio – 60 giorni, divieto di promozioni 30 giorni prima.

Umbria: 6 luglio – 60 giorni, promozioni consentite tutto l’anno.

Valle d’Aosta: 6 luglio – 30 settembre, divieto di promozioni 15 giorni prima.

Veneto: 6 luglio – 31 agosto, divieto di promozioni 30 giorni prima.

Regole e Consigli per gli Acquisti:

Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano che le regole delle vendite di fine stagione rimangono invariate. I commercianti devono esporre chiaramente, accanto a ogni prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale di sconto applicata. È essenziale che le informazioni sugli sconti siano veritiere sia nelle comunicazioni pubblicitarie che nei prezzi indicati nei negozi. I commercianti non possono indicare prezzi diversi e devono essere pronti a dimostrare la veridicità delle informazioni agli organi di controllo.

Gli articoli in saldo devono essere separati e via da quelli venduti a prezzo pieno estivi. In caso di prodotto difettoso, il consumatore ha diritto alla sostituzione dell’articolo o al rimborso del prezzo, purché esibisca lo scontrino, che è quindi importante conservare. Per quanto riguarda i cambi, la possibilità di restituire un capo acquistato è generalmente a discrezione del negoziante, a meno che il prodotto non sia difettoso o non conforme. In questo caso, il negoziante è obbligato a riparare o sostituire l’articolo e, se ciò non è possibile, a ridurre il prezzo o a restituire l’importo pagato. Il consumatore deve denunciare il difetto entro due mesi dalla scoperta.

I negozi non sono obbligati a consentire la prova dei capi in saldo: questa decisione è lasciata al titolare. I pagamenti con carta di credito devono essere sempre accettati. Gli articoli in saldo devono essere stagionali o di moda.

Per gli amanti dello shopping, questa è un’occasione imperdibile per rinnovare il guardaroba e acquistare articoli desiderati a prezzi ridotti grazie al via dei saldi estivi. Tuttavia, è fondamentale seguire le regole e prestare attenzione ai dettagli per garantire acquisti sicuri e soddisfacenti.