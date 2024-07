Nella mattina di ieri un grave incidente ha scosso la tranquilla località di Piano di Sorrento, ai confini con Sant’Agnello, quando una bombola di gas è esplosa in un appartamento dove risiedeva un cittadino romeno agli arresti domiciliari. La deflagrazione ha causato gravi ustioni al 54enne.

Dinamica dell’Incidente

L’episodio è stato provocato dal tentativo apparente di suicidio del cittadino romeno, presumibilmente motivato da contrasti con la sua compagna. La bombola di gas è stata fatta esplodere volontariamente, causando una violenta esplosione nell’appartamento situato in via San Vito 3.

Intervento delle Autorità

I carabinieri della stazione di Piano di Sorrento sono intervenuti prontamente dopo la deflagrazione, che ha destato l’attenzione dell’intera comunità della penisola sorrentina. Il 54enne gravemente ustionato è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al centro grandi ustionati di Napoli.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche vigili del fuoco e la polizia, mentre la palazzina interessata è stata evacuata per precauzione. La via San Vito, che separa i comuni di Piano di Sorrento e Sant’Agnello, è stata interessata dalle conseguenze dell’esplosione, che hanno richiesto diverse ore di lavoro per la messa in sicurezza.

Ripercussioni sul Traffico

A causa dell’incidente, il traffico lungo la statale sorrentina 145, conosciuta anche come Corso Italia, è stato temporaneamente sospeso per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. L’area ha subito un lento ritorno alla normalità nel corso della giornata, una volta completati i lavori di emergenza.