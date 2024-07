La fine di questa estate porterà un aiuto concreto per molte famiglie italiane in difficoltà economica grazie al rinnovo del Bonus Spesa 2024, la Carta da 500 euro. Conosciuto anche come Carta Risparmio Spesa e gestito direttamente dall’INPS, questo sostegno da 500 euro mediante carta spesa sarà erogato tramite una prepagata per sostenere le spese alimentari, per i trasporti e il carburante.

Quando Arriveranno i Fondi?

Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, la Carta Risparmio Spesa 2024 da 500 euro sarà distribuita a partire da settembre. I beneficiari verranno selezionati in base ad alcuni requisiti fondamentali, assicurando che il sostegno raggiunga chi ne ha più bisogno.

Dettagli del Bonus Spesa 2024

Vediamo nel dettaglio in cosa consiste il Bonus Spesa 2024, a chi spetta e come verrà erogato:

Importo

Ogni nucleo familiare idoneo riceverà una carta prepagata dal valore complessivo di 500€. Questo importo sarà suddiviso in:

382,5€ per la spesa alimentare

77€ di bonus carburante

Requisiti

Per poter beneficiare del Bonus Spesa 2024, i requisiti sono i seguenti:

L’ISEE familiare non deve superare i 15.000€ annui.

Il nucleo familiare deve essere composto da almeno 3 persone.

Avranno la priorità le famiglie con minori a carico.

Erogazione

A partire da settembre 2024, i Comuni riceveranno la lista dei beneficiari dall’INPS. Le famiglie selezionate potranno quindi ritirare la carta prepagata presso gli uffici postali.

Utilizzo

I fondi potranno essere spesi entro il 28 febbraio 2025 per:

Alimenti

Trasporti pubblici

Carburante

Non sono consentiti acquisti di alcolici e superalcolici, garantendo che il bonus venga utilizzato per beni di prima necessità.

Nessuna Domanda Necessaria

Una delle caratteristiche principali del Bonus della Carta Spesa da 500 euro è che non è necessario presentare alcuna richiesta. I destinatari verranno selezionati automaticamente tramite l’ISEE, semplificando il processo e assicurando che l’aiuto arrivi senza ulteriori complicazioni burocratiche.

La carta Spesa 2024 da 500euro rappresenta un valido aiuto per molte famiglie in difficoltà e partirà già dai prossimi mesi. Questa misura offrirà un sostegno concreto al bilancio domestico, specialmente in vista del caro vita. Le famiglie italiane potranno così affrontare con maggiore serenità le spese quotidiane, contando su un supporto tangibile da parte dello Stato.

La comunità e le istituzioni locali sono chiamate a diffondere queste informazioni per assicurare che tutte le famiglie idonee possano beneficiare di questo importante sostegno.