La “Carta Dedicata a Te” distribuita da Inps è una misura di sostegno economico pensata per aiutare le famiglie in difficoltà economica a coprire spese essenziali come generi alimentari, carburante e abbonamenti per il trasporto pubblico. Con il Messaggio numero 2575 del 10 luglio 2024, l’INPS ha fornito dettagli specifici sul funzionamento e sulle modalità di accesso a questo strumento di supporto.

Cos’è la Carta Dedicata a Te?

Introdotta inizialmente l’anno scorso, la Carta Dedicata a Te è rinnovata per il 2024 grazie a un decreto del 4 giugno 2024 con il sostegno di Inos. Si tratta di una carta nominativa e non cedibile, che eroga un contributo una tantum di 500 euro. Questo importo può essere utilizzato esclusivamente per acquistare beni di prima necessità, carburante o abbonamenti per il trasporto pubblico.

Requisiti per Ricevere la Carta

Per poter accedere alla Carta Dedicata a Te, le famiglie devono soddisfare i seguenti requisiti Inps:

Residenza: Tutti i membri della famiglia devono essere iscritti all’Anagrafe della Popolazione Residente.

ISEE: Il valore dell’ISEE del nucleo familiare deve essere inferiore a 15.000 euro.

Il sostegno è destinato a chi non percepisce altre forme di aiuto economico statale, come l’Assegno di Inclusione, il Supporto per la Formazione e il Lavoro, NASPI, DIS-COLL, e altre indennità di mobilità o cassa integrazione.

Modalità di Erogazione

L’INPS fornirà ai Comuni una lista di possibili destinatari della carta Dedicata a Te basata sulle informazioni in suo possesso. I Comuni, quindi, distribuiranno le carte alle famiglie beneficiarie. La priorità verrà data alle famiglie con un ISEE più basso, famiglie numerose e con figli minori a carico.

Utilizzo della Carta

La Carta Dedicata a Te può essere utilizzata per:

Acquistare prodotti di prima necessità, esclusi alcolici, tabacchi e beni di lusso.

Pagare carburanti.

Comprare abbonamenti per il trasporto pubblico.

Il primo utilizzo della carta deve avvenire entro il 16 dicembre 2024, altrimenti il sostegno verrà revocato. La carta sarà valida fino al 28 febbraio 2025.

Come Ottenere la Carta

Le famiglie non devono fare richiesta diretta per la Carta Dedicata a Te. L’INPS, in collaborazione con i Comuni, individuerà le famiglie idonee e invierà loro le carte tramite Poste Italiane. Le carte saranno distribuite a partire da settembre 2024, e le famiglie potranno consultare le graduatorie ufficiali per sapere se sono beneficiarie.

Esclusioni

Non possono accedere alla Carta Dedicata a Te coloro che percepiscono:

Assegno di Inclusione.

Supporto per la Formazione e il Lavoro.

NASPI.

DIS-COLL.

Indennità di mobilità.

Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito.

Cassa Integrazione Guadagni (CIG).

La Carta Dedicata a Te Inps rappresenta un aiuto concreto per le famiglie italiane in difficoltà, fornendo un contributo economico una tantum per le spese essenziali. Le famiglie possono aspettarsi di ricevere questo sostegno senza dover fare una richiesta diretta, basandosi sui dati forniti dall’INPS e dalle decisioni dei Comuni.