Molte famiglie italiane vivono una situazione di disagio economico, e per loro, l’anno 2024 porta con sé una serie di bonus e agevolazioni che possono rappresentare un aiuto concreto per chi ha l’Isee basso e che può chiedere incentivi fino ad ottobre. Con oltre 9 milioni di euro stanziati dal Governo, diverse misure sono state introdotte per supportare le famiglie con un ISEE basso. Vediamo in dettaglio le principali prestazioni disponibili e i relativi requisiti.

Assegno di Inclusione

L’assegno di inclusione è una misura pensata per le famiglie con un ISEE inferiore a 9.360€. Il contributo può arrivare fino a 780€ mensili, fornendo un sostegno economico significativo per coloro che si trovano in condizioni di maggiore bisogno. Questo assegno è essenziale per garantire un minimo vitale e contrastare la povertà.

Bonus Acqua

Il bonus acqua prevede la fornitura gratuita fino a 50 litri giornalieri per ogni componente del nucleo familiare. Questo beneficio è destinato alle famiglie con un ISEE basso massimo di 9.530€ e può essere chiesto entro ottbre, ma può essere esteso a chi ha un ISEE fino a 20.000€ se si hanno almeno quattro figli a carico. Tale misura garantisce un accesso essenziale a un bene primario come l’acqua.

Bonus Gas e Luce

Le famiglie con un ISEE massimo di 9.530€ o fino a 20.000€ (se si hanno almeno quattro figli a carico) possono usufruire di sconti sulle bollette del gas e dell’elettricità. Questo bonus è cruciale per ridurre il peso delle spese domestiche e consentire una gestione più serena del bilancio familiare.

Social Card Dedicata a Te

La Social Card Dedicata a Te offre un contributo di 382,50€ per l’acquisto di beni di prima necessità. Questo bonus è disponibile per le famiglie con un ISEE basso e massimo di 15.000€, ma qui non bisogna fare domanda e non c’è il termine di ottobre. La carta rappresenta un aiuto tangibile per affrontare le spese quotidiane e garantire l’accesso a prodotti essenziali.

Carta Acquisti INPS

Destinata ai cittadini italiani over 65, la Carta Acquisti INPS permette di pagare bollette e acquistare alimenti. Il beneficio è riservato a chi ha un ISEE massimo di 8.052,75€. Questa misura assicura un supporto economico diretto ai pensionati, spesso tra le categorie più vulnerabili.

Supporto Formazione e Lavoro

Per favorire l’occupazione e la formazione professionale, è stato introdotto un benefit economico per la partecipazione a corsi di formazione e l’avvio di una carriera lavorativa. L’ISEE massimo per accedere a questo supporto è di 6.000€. Questo incentivo è fondamentale per permettere a chi è in difficoltà economica di migliorare le proprie competenze e prospettive lavorative.

Le misure introdotte nel 2024 rappresentano una risposta concreta alle esigenze delle famiglie italiane con ISEE basso e molti incentivi possono essere chieste entro ottobre. Attraverso l’assegno di inclusione, i bonus per acqua, gas e luce, la Social Card Dedicata a Te, la Carta Acquisti INPS e il supporto alla formazione e al lavoro, il Governo mira a ridurre le disuguaglianze e fornire un sostegno essenziale a chi ne ha più bisogno. La speranza è che queste iniziative possano migliorare la qualità della vita di molte famiglie e contribuire a un futuro più equo e sostenibile.