L’attuale contesto economico ha lasciato molte famiglie in difficoltà, con soggetti che hanno perso il lavoro e nuclei familiari che faticano a raggiungere la fine del mese e per coloro che hanno un Isee basso arriva un Bonus da 500 euro. Per affrontare queste sfide, esistono diverse forme di aiuto messe a disposizione dallo Stato, che variano dai sussidi mensili alle carte prepagate per l’acquisto di beni essenziali. Ecco una panoramica di tre misure di sostegno disponibili per chi si trova in situazioni economiche precarie.

1. Assegno di Inclusione

A partire dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di Inclusione ha sostituito il Reddito di Cittadinanza come principale misura di sostegno per le famiglie a basso reddito. Questo sussidio è destinato a nuclei familiari con un ISEE inferiore a 9.360 euro e un reddito familiare che non supera i 6.000 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare.

Importo: Il sussidio può arrivare fino a 500 euro al mese per chi ha un reddito zero. Se il reddito è più alto, il sussidio viene ridotto proporzionalmente.

Condizioni: L’importo può salire fino a 780 euro al mese per le famiglie che vivono in affitto con un contratto regolarmente registrato.

Domanda: È necessario presentare una domanda per ricevere questo sussidio.

2. Carta “Dedicata a Te”

La Carta “Dedicata a Te” è un bonus una tantum di 500 euro, erogato automaticamente dall’INPS, dal Comune di residenza e da Poste Italiane e per chi ha un Isee basso. Questo bonus, spendibile per l’acquisto di beni alimentari, carburanti o abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici, è riservato a famiglie con un ISEE inferiore a 15.000 euro che non beneficiano di altre prestazioni come l’Assegno di Inclusione.

Importo: Bonus da 500 euro una tantum con Isee basso.

Condizioni: Non essere beneficiari di altre prestazioni o bonus.

Domanda: Non è necessario presentare domanda, l’erogazione è automatica.

3. Carta Acquisti

La Carta Acquisti è un aiuto di 40 euro al mese per le famiglie con un ISEE inferiore a 8.052,75 euro e un reddito familiare non superiore a questa soglia. Questo sostegno è destinato a nuclei familiari con figli al di sotto dei 3 anni o a soggetti over 65. Per gli over 70, la soglia del reddito familiare sale a 10.737 euro.

Importo: 40 euro al mese.

Condizioni:

Famiglie con figli al di sotto dei 3 anni o soggetti over 65.

ISEE inferiore a 8.052,75 euro (10.737 euro per over 70).

Domanda: La domanda deve quindi essere presentata alle Poste utilizzando i moduli prestabiliti e allegando l’ISEE e un documento di riconoscimento del richiedente.

Queste misure di sostegno offrono una rete di sicurezza per le famiglie e gli individui che si trovano in situazioni economiche difficili. È fondamentale essere consapevoli delle proprie condizioni economiche e dei requisiti necessari per accedere a questi aiuti, in modo da poter sfruttare al meglio le opportunità disponibili. Presentare correttamente le domande e rispettare i criteri stabiliti può fare la differenza per chi lotta per arrivare a fine mese e un Bonus da 500 per chi Isee basso è fondamentale.