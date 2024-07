Il 2024 ha portato con sé numerosi cambiamenti e opportunità di sostegno per i cittadini italiani, grazie alla nuova Legge di Bilancio e tra le iniziative più attese c’è il Bonus da 500 euro per le famiglie, un contributo una tantum pensato per alleviare le difficoltà economiche delle famiglie residenti in Italia. Vediamo in dettaglio come funziona, chi può ottenerlo e quando sarà disponibile.

Cos’è il Bonus da 500 Euro per le famiglie e a Chi è Destinato

Il Bonus da 500 euro, noto anche come “Carta Dedicata a Te”, è un aiuto economico destinato alle famiglie con un ISEE in corso di validità non superiore a 15.000 euro. Per poter accedere a questo beneficio, la famiglia deve essere composta da almeno tre membri e non deve percepire altri sostegni al reddito come l’Assegno di Inclusione, la Naspi o la Carta Acquisti.

Questo bonus, prorogato dalla precedente edizione del 2023, può essere utilizzato per acquistare beni di prima necessità come generi alimentari, carburante e abbonamenti ai mezzi pubblici. La semplicità di erogazione e l’ampia platea di beneficiari rendono questa misura particolarmente accessibile e utile.

Come Richiedere il Bonus

Una delle caratteristiche distintive del Bonus da 500 euro per le famiglie è che non richiede una domanda formale da parte dei cittadini. La procedura di assegnazione è automatica, basata sulle informazioni già disponibili all’INPS e ai Comuni.

L’INPS fornirà l’elenco dei beneficiari ai Comuni entro il 24 luglio. Successivamente, i Comuni avranno fino al 13 agosto per restituire la graduatoria definitiva. Le liste dei beneficiari saranno consultabili presso i Comuni di residenza, e in alcuni casi potrebbero essere pubblicate online.

Tempistiche e Modalità di Erogazione

Una volta definiti i beneficiari, questi riceveranno un SMS di conferma. Questo messaggio dovrà essere presentato presso un ufficio postale per ritirare la carta ricaricata con il bonus da 500 euro. Anche se non sono state indicate date precise, è previsto che la distribuzione delle Carte Dedicata a Te inizi a settembre 2024.

Il Bonus da 500 euro per le famiglie rappresenta un importante supporto per le famiglie italiane che affrontano difficoltà economiche. Grazie alla sua assegnazione automatica e alla semplicità di utilizzo, si prevede che questo contributo possa dare un sollievo concreto a molti cittadini. Con le procedure già avviate, è solo questione di tempo prima che i beneficiari possano utilizzare questo sostegno per affrontare le spese quotidiane.