Un nuovo bonus si aggiunge alla NASPI, fornendo un ulteriore aiuto economico per chi ha perso il lavoro e per chi continua, quindi come disoccupati e lavoratori. Questa misura, poco conosciuta, può incrementare la liquidità disponibile fino a 1000 euro. Vediamo di cosa si tratta, a chi è destinata e come richiederla. Oltre alla tradizionale indennità di disoccupazione NASPI, esiste un ulteriore sostegno chiamato Sostegno al Reddito (SAR), un Bonus che può essere richiesto dai lavoratori in somministrazione e disoccupati. Questo bonus è cumulabile con la NASPI e viene erogato dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione, noto come Forma.Temp.

Il SAR è destinato ai lavoratori che erano assunti con contratti a tempo determinato, indeterminato o in apprendistato attraverso agenzie di somministrazione. Per ottenere questo bonus, bisogna soddisfare alcuni requisiti specifici. Prima di tutto, è necessario essere disoccupati da almeno 45 giorni. Inoltre, bisogna aver maturato almeno 110 giorni di lavoro negli ultimi 12 mesi, oppure 440 ore lavorate per chi ha contratti part-time verticali, misti o con contratto di lavoro a chiamata (Mog).

Per meglio comprendere chi può accedere a questo bonus, è importante notare che i requisiti includono essere disoccupati per almeno 45 giorni, aver lavorato almeno 110 giorni negli ultimi 12 mesi se si ha un contratto full-time, oppure lavoratori per almeno 440 ore negli ultimi 12 mesi se si ha un contratto part-time. Un’altra alternativa per essere idonei è la conclusione della procedura di mancanza di occasioni di lavoro. Infine, è possibile accedere al bonus anche avendo lavorato almeno 90 giorni o 360 ore negli ultimi 12 mesi.

Il SAR può raggiungere fino a 1000 euro lordi come una tantum. Tuttavia, se si soddisfa solo il requisito di aver lavorato almeno 90 giorni o 360 ore negli ultimi 12 mesi, il contributo si riduce a 780 euro lordi.

Per richiedere il SAR, bisogna presentare domanda attraverso i CAF o i patronati, che forniranno l’assistenza necessaria per completare la procedura. È essenziale presentare tutti i documenti che attestano il rispetto dei requisiti sopra elencati.

Questa misura rappresenta un importante sostegno economico per i lavoratori che si trovano in una situazione di disoccupazione, offrendo un ulteriore aiuto per affrontare le difficoltà finanziarie. Per maggiori informazioni e per richiedere il bonus, è consigliabile rivolgersi ai CAF o ai patronati di zona.