L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha dato il via alle procedure per l’assegnazione della carta “Dedicata a Te” 2024 che arriverà entro luglio. Questo strumento di supporto economico, del valore di 500 euro, è destinato all’acquisto di beni alimentari, benzina e trasporti. Le prepagate saranno distribuite sulla base di criteri ben definiti, come stabilito dal decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno scorso.

La Procedura di Assegnazione

Entro il 24 luglio, l’INPS invierà ai Comuni la lista delle famiglie potenzialmente beneficiarie della Carta Dedicata a Te, basandosi su requisiti specifici e una scala di priorità. I Comuni, a loro volta, dovranno confermare, modificare o integrare le graduatorie e procedere con l’assegnazione delle carte. Le prepagate saranno distribuite in base al numero di abitanti e alle condizioni economiche dei territori.

I Requisiti

Per ottenere la carta “Dedicata a Te”, le famiglie devono soddisfare i seguenti requisiti al 24 giugno 2024:

Iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale) di tutti i componenti del nucleo familiare.

Certificazione ISEE Ordinario con un indicatore non superiore a 15.000,00 euro annui.

La Scala di Priorità

Le famiglie composte da almeno tre persone saranno le prime a beneficiare delle carte, con priorità basata sull’ISEE e sulla data di nascita dei componenti. La precedenza sarà data ai nati entro il 31 dicembre 2010, seguiti da quelli nati entro il 2006, e così via. Rimangono esclusi coloro che già ricevono altre misure di sostegno, come l’assegno di inclusione o la disoccupazione.

Tempistica e Assegnazione

L’INPS ha fino al 24 luglio per stilare la lista dei beneficiari. Successivamente, i Comuni avranno 20 giorni per verificare e confermare le graduatorie. Entro i primi di agosto, i dati definitivi saranno inviati a Poste Italiane, che provvederà all’elaborazione delle prepagate. Gli enti territoriali informeranno quindi le famiglie su come prenotare il ritiro delle Postepay.

Utilizzo delle Prepagate

Secondo il calendario previsto, le famiglie che avranno diritto alla carta “Dedicata a Te” potranno utilizzarla a partire da settembre 2024.

Impatto e Distribuzione

Oltre 1,3 milioni di prepagate saranno distribuite in tutta Italia, con Napoli in testa per il numero di beneficiari, seguita da Roma, Palermo, Milano e Catania. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel supporto alle famiglie in difficoltà economica, fornendo un aiuto concreto per le spese quotidiane.

L’avvio delle procedure di assegnazione a luglio della carta “Dedicata a Te” 2024 è un segnale positivo per molte famiglie italiane. Tuttavia, il successo di questa iniziativa dipenderà dalla tempestività e dall’efficacia con cui i Comuni e le istituzioni coinvolte gestiranno le fasi operative. Rimane ora da vedere come queste misure si tradurranno in un miglioramento tangibile delle condizioni di vita per i beneficiari.