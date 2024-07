In Italia, la politica assistenziale continua a svolgere un ruolo cruciale nel sostenere le persone senza impiego, in particolare coloro che possiedono esperienza lavorativa ma si trovano temporaneamente disoccupat1i come avviene con il Bonus Sar fino a 1000 euro. Una delle misure di sostegno più recenti è infatti il Sostegno al Reddito, destinato ai lavoratori in somministrazione che hanno perso il lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, nonché agli apprendisti. Questo bonus rappresenta una risorsa importante per chi è alla ricerca di un nuovo impiego.

Dettagli del Bonus SaR

Il Bonus SaR offre un sostegno economico che varia tra i 780 e i 1000 euro al mese, a seconda delle specifiche condizioni del richiedente. Tuttavia, l’assegnazione del bonus non è automatica; per ottenerlo, è necessario presentare una domanda accompagnata dalla documentazione richiesta e soddisfare determinati requisiti.

Chi Può Accedere al Bonus SaR?

Il bonus Sar da 1000 euro è destinato ai lavoratori in somministrazione che rientrano in una delle seguenti categorie:

Lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni con almeno 110 giorni di lavoro accumulati negli ultimi 12 mesi.

Disoccupati da almeno 45 giorni che hanno completato la procedura MOL (Mancanza di Occasioni di Lavoro).

Lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni con 90 giorni di lavoro maturati negli ultimi 12 mesi.

L’importo mensile varia in base alla categoria di appartenenza del lavoratore:

1000 euro al mese per i primi due gruppi del Bonus Sar.

780 euro al mese per il terzo gruppo.

Questi importi sono lordi e soggetti agli scaglioni IRPEF previsti per il 2024.

Come Richiedere il Bonus SaR

Per richiedere il bonus, i lavoratori devono rispettare specifici termini e presentare la domanda tramite il sistema FTWeb. La finestra per la presentazione della domanda va dal 106° al 173° giorno dall’ultimo rapporto di lavoro, e la richiesta può essere inoltrata dopo 60 giorni dalla maturazione del requisito dei 45 giorni di disoccupazione.

Documentazione Necessaria:

Documento d’identità valido.

Codice fiscale.

Copie delle buste paga.

Estratto conto previdenziale dell’INPS.

Eventuali certificati di malattia, infortunio o maternità.

Documento con l’IBAN e la titolarità del conto corrente.

Una volta completata la domanda e caricati i documenti richiesti, il sistema FTWeb genera un modulo che deve essere stampato, firmato, scansionato e ricaricato sulla piattaforma per completare la procedura di richiesta del Bonus SaR. Questa procedura garantisce che i lavoratori in somministrazione possano ricevere il supporto economico necessario durante i periodi di disoccupazione.

Importanza del Bonus SaR

Il Bonus SaR da 1000 euro rappresenta un significativo supporto economico per i lavoratori in somministrazione, offrendo loro un aiuto concreto durante i periodi di disoccupazione. In un contesto di crescente precarietà lavorativa, questo bonus contribuisce a garantire una rete di sicurezza fondamentale per molti lavoratori, permettendo loro di affrontare con maggiore serenità la ricerca di una nuova occupazione.

Il Bonus SaR non solo fornisce un sostegno economico immediato, ma rappresenta anche un passo importante verso una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori in somministrazione in Italia.