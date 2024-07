Nel 2024 le casalinghe italiane avranno l’opportunità di accedere a un sostegno economico significativo grazie a un nuovo bonus dell’ammontare complessivo di 534 euro mensili, confermato e incrementato dalle iniziative dell’INPS. Questa misura mira a riconoscere e valorizzare il ruolo cruciale delle casalinghe all’interno delle famiglie e della società.

Due Vie per Accedere al Sostegno Economico

Le casalinghe possono aspirare a una pensione attraverso due principali vie:

Fondo Casalinghe: Gestito dall’INPS, il Fondo Casalinghe rappresenta un’alternativa ai contributi volontari. Questa soluzione richiede il versamento di contributi specifici, ma offre maggiore flessibilità rispetto agli schemi previdenziali tradizionali. Le casalinghe che contribuiscono a questo fondo possono costruire una forma di pensione che riconosce il loro impegno domestico.

Pensione Sociale: Questa opzione è accessibile anche senza il versamento di contributi previdenziali. Sebbene gli importi erogati siano inferiori rispetto al Fondo Casalinghe, la pensione sociale rimane vitale per coloro che non hanno avuto la possibilità di versare contributi nel corso della loro vita lavorativa. Nel 2024, l’importo del rateo della pensione sociale sarà pari a circa 534 euro mensili per un totale di 13 mensilità all’anno, un incremento significativo rispetto agli anni precedenti.

Requisiti per Accedere al Bonus

Per poter beneficiare di queste forme di sostegno economico, le casalinghe devono soddisfare determinati requisiti:

Pensione Sociale:

Avere almeno 67 anni d’età.

Essere cittadini italiani o europei residenti in Italia da almeno 10 anni o cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Avere un reddito individuale inferiore a una soglia minima stabilita annualmente.

Fondo Casalinghe:

Effettuare il versamento dei contributi specifici previsti dal fondo.

Impatto della Misura

La decisione dell’INPS di aumentare gli importi destinati sia al Fondo Casalinghe sia alla pensione sociale per il 2024 rappresenta un importante passo avanti verso il riconoscimento del valore sociale ed economico del lavoro domestico non retribuito. Questa misura previdenziale non solo fornisce un supporto finanziario concreto, ma lancia anche un forte segnale culturale. Prendersi cura della casa e della famiglia è effettivamente un lavoro vero e proprio che merita attenzione e sostegno da parte delle istituzioni.

Come Richiedere il Bonus

Per richiedere il bonus, le casalinghe devono presentare domanda all’INPS, fornendo la documentazione necessaria che attesti il rispetto dei requisiti sopra elencati. La procedura può essere effettuata online attraverso il sito ufficiale dell’INPS o presso gli sportelli fisici dell’istituto. È importante consultare il portale dell’INPS per verificare eventuali aggiornamenti o dettagli specifici riguardanti le modalità di richiesta e i documenti richiesti.

Il Bonus Casalinghe di 534 euro mensili rappresenta un’importante opportunità di sostegno economico per molte donne italiane nel 2024. Questo passo avanti non solo migliora la qualità della vita delle casalinghe, ma riconosce e valorizza il loro indispensabile contributo alla società. Le iniziative promosse dall’INPS testimoniano l’impegno delle istituzioni nel garantire dignità e sicurezza economica a tutte le lavoratrici domestiche.