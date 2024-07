Uno stipendio da meno di 1000 euro al mese non è sufficiente per garantire una vita dignitosa, soprattutto se rappresenta l’unica fonte di reddito per una famiglia e servono quindi dei Bonus. Per non essere considerata a rischio povertà, una famiglia ha bisogno di un reddito complessivo netto di almeno 1.245 euro al mese. Per chi guadagna 1000 euro al mese o meno, esistono alcuni bonus e agevolazioni che possono essere di aiuto.

Tra i bonus riconosciuti direttamente sulla busta paga ci sono diverse agevolazioni fiscali per chi guadagna meno di 1000 euro al mese. Innanzitutto, più basso è lo stipendio, meno tasse si pagano, grazie a riduzioni dell’Irpef. Ad esempio, per un reddito annuo lordo di 8.500 euro, non si paga l’imposta sul reddito (no tax area). Sopra questa soglia, si ricevono detrazioni sul reddito che riducono l’Irpef e, in alcuni casi, si beneficia di un trattamento integrativo che aumenta l’importo netto percepito. Chi guadagna tra 8.500 e 15.000 euro annui, circa 1.153 euro lordi mensili, può ricevere un trattamento integrativo di 100 euro al mese, noto come ex bonus Renzi. Questo può essere riconosciuto automaticamente dal datore di lavoro o recuperato nella dichiarazione dei redditi.

Per chi guadagna meno di 1.923 euro lordi mensili, è previsto uno sgravio contributivo che riduce i contributi dovuti di 7 punti percentuali, portandoli al 2,19% nel settore privato e all’1,80% nel pubblico. Questo consente un risparmio netto di circa 75 euro per chi ha un reddito annuo di circa 20.000 euro lordi, e 67 euro per chi ne guadagna 15.000 euro. Attualmente, questo bonus è valido fino al 31 dicembre, ma il governo ha annunciato l’intenzione di prorogarlo per almeno un altro anno.

L’Assegno di inclusione è un sostegno significativo per le famiglie con redditi bassi. Per una persona sola, l’importo è di 500 euro al mese, con un’aggiunta di 280 euro per chi vive in affitto. Sono previste maggiorazioni in caso di presenza in famiglia di minori, disabili, persone over 60 o non occupabili, con un importo massimo di 1.150 euro al mese, che può salire a 1.430 euro considerando il rimborso dell’affitto. L’Assegno di inclusione non è precluso a chi lavora e, se l’importo guadagnato è inferiore a quello spettante con il sostegno, è prevista un’integrazione per raggiungere la soglia minima. Tuttavia, spetta solo a chi vive in un nucleo familiare con almeno un minore, un disabile o una persona over 60. Dunque non può considerarsi un vero Bonus per chi guadagna meno di 1000 euro al mese.

Il Supporto per la formazione e il lavoro è un’alternativa che offre 350 euro al mese per 12 mesi, a patto di partecipare a iniziative di orientamento e formazione. Anche questa misura è compatibile con l’attività lavorativa, purché il reddito non superi le soglie previste per l’accesso.

Infine, chi guadagna fino a 8.500 euro lordi annui può mantenere lo stato di disoccupazione per un massimo di 6 mesi, con diritto a varie agevolazioni come l’esenzione del ticket sanitario, riservata a chi ha un reddito familiare non superiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,65 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.