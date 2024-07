Con l’arrivo dell’estate, le famiglie italiane possono beneficiare di un nuovo incentivo economico, il Bonus Figli Estate 2024. Questo bonus, del valore di 150 euro per ogni figlio, è pensato per supportare le famiglie nel coprire le spese legate alle attività estive dei bambini. Tuttavia, è essenziale fare attenzione alla scadenza poiché i fondi sono limitati e disponibili fino ad esaurimento.

Un Aiuto Concreto per l’Estate

L’estate rappresenta un periodo di svago e divertimento per i bambini, ma anche di preoccupazioni economiche per i genitori. Le attività estive, seppur fondamentali per il benessere e lo sviluppo dei più piccoli, comportano spese significative. Il Bonus Figli Estate è stato introdotto proprio per venire incontro a queste necessità, offrendo un sostegno economico concreto alle famiglie residenti nel Comune di Arezzo.

Dettagli del Bonus

Il Bonus Figli Estate è un contributo erogato sotto forma di voucher, utilizzabile per l’iscrizione a centri estivi accreditati e altre attività ricreative. Ecco i principali requisiti per accedere al bonus:

ISEE: L’indicatore economico equivalente (ISEE) del richiedente non deve superare i 35.000 euro.

Residenza: Il richiedente deve essere residente nel Comune di Arezzo.

Età dei figli: Il bonus è destinato a famiglie con figli di età compresa tra 3 e 14 anni. Per i ragazzi diversamente abili, il limite di età è esteso fino ai 18 anni compiuti.

Come Richiedere il Bonus

La procedura per richiedere il Bonus Figli Estate è semplice e completamente online. A partire da martedì 9 luglio alle ore 9:00, sarà possibile accedere al portale dedicato per presentare la domanda. È importante essere tempestivi, poiché i voucher saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Ecco i passaggi per richiedere il bonus:

Accedi al portale: Visita il sito web del Comune di Arezzo e accedi alla sezione dedicata al Bonus Figli Estate 2024.

Compila la domanda: Inserisci i dati richiesti, tra cui le informazioni sul nucleo familiare e l’ISEE.

Invia la richiesta: Una volta completata la compilazione, invia la domanda online.

Attendi l’esito: Se la domanda viene accolta, riceverai il voucher virtuale del valore di 150 euro.

Un’Ottima Opportunità per le Famiglie

Il Bonus Figli Estate 2024 rappresenta un’opportunità preziosa per le famiglie che desiderano offrire ai propri figli un’estate ricca di attività e divertimento senza gravare eccessivamente sul bilancio familiare. Si tratta di un aiuto concreto che può fare la differenza, permettendo ai bambini di partecipare a esperienze educative e ricreative durante la pausa estiva.