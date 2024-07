Un Bonus da 150 euro nella storica città lombarda di Mantova si distingue nel panorama delle politiche sociali italiane con il progetto “Benvenuti in Città”, un’iniziativa innovativa che mira a sostenere l’indipendenza dei giovani e a rivitalizzare il comune.

Il Bonus per l’Indipendenza

Il cuore del progetto è un bonus mensile da 150 euro, destinato a single e famiglie sotto i 36 anni che decidono di trasferirsi a Mantova o che, già residenti, intendono lasciare la casa dei genitori. Questo contributo, disponibile per un massimo di due anni, è progettato per alleggerire il costo dell’affitto e facilitare la transizione verso l’autonomia abitativa.

Requisiti e Beneficiari

Il bando si rivolge ai giovani sotto i 36 anni e a cittadini di tutte le età che desiderano trasferire la loro residenza a Mantova. I requisiti includono:

Trasferimento della residenza in alloggi sul libero mercato o presso il Servizio Abitativo Sociale, con contratti registrati dopo il 2 maggio 2024.

Possedere un ISEE entro specifiche fasce economiche e avere redditi da lavoro o pensione.

Stipulare un contratto d’affitto con durata minima di un anno e canone mensile non inferiore ai 350 euro.

Il beneficio è accessibile sia ai cittadini italiani sia ai comunitari o ai titolari di permesso di soggiorno valido.

Obiettivi del Progetto

L’iniziativa del Bonus da 150 euro si inserisce in una strategia più ampia del Comune di Mantova, volta a promuovere l’autonomia economica dei giovani. Gli obiettivi principali sono:

Stimolare la popolazione giovanile a investire sul proprio futuro nella città.

Contribuire alla dinamizzazione socio-economica del territorio mantovano.

Un Modello Virtuoso

“Benvenuti in Città” rappresenta una significativa novità nelle politiche abitative italiane. Mantova si propone come modello virtuoso nell’accoglienza dei nuovi residenti, offrendo concrete possibilità per chi desidera costruire il proprio domani in questa città. L’iniziativa non solo sostiene i giovani nel loro percorso verso l’indipendenza, ma contribuisce anche a rivitalizzare la comunità, rendendo Mantova un luogo attrattivo per nuovi abitanti e investimenti.

Il progetto “Benvenuti in Città” è un esempio illuminante di come le politiche locali possano favorire l’autonomia dei giovani e il benessere della comunità, promuovendo uno sviluppo sostenibile e inclusivo anche solo con un Bonus da 150 euro.