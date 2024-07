I pensionati riceveranno a breve gli accrediti previsti per il mese di agosto con soldi extra. All’importo ordinario, alcune categorie di percettori vedranno corrisposte anche delle somme di denaro aggiuntive. Ma a quanto ammontano questi aumenti e a chi verranno erogati? Ecco cosa ha comunicato l’INPS.

La Riforma Fiscale e gli Aumenti IRPEF

La riforma fiscale con la revisione delle Aliquote IRPEF 2024 è confermata e approvata nel Consiglio dei Ministri il 28 dicembre 2023, e dunque via anche ai soldi extra per i pensionati. La Manovra 2024 sta attuando la prima fase della riforma fiscale con il passaggio dell’IRPEF a tre aliquote e tre scaglioni di reddito, prevedendo un aumento delle pensioni. Agli aumenti in busta paga si aggiungono anche gli arretrati.

Le Somme Aggiuntive e i Beneficiari

Nel mese di agosto, l’INPS erogherà delle somme aggiuntive , dunque extra, ai pensionati. Questi importi, chiamati conguagli, sono dovuti alla perequazione. Sia i titolari di c/c postale sia chi riceve la pensione su c/c bancario riceveranno i pagamenti nel primo giorno contabile del mese, quindi giovedì primo agosto.

Applicazione della Riforma IRPEF

La riforma IRPEF è stata applicata sulle pensioni a partire dal mese di marzo. Tuttavia, alcuni pensionati non hanno ancora ricevuto la quota di aumento IRPEF, con gli arretrati erogati a partire da maggio. Il sito web dell’Agenzia delle Entrate spiega che non ci sono stati cambiamenti nelle tempistiche dei rimborsi IRPEF sulla pensione.

Benefici extra per i Pensionati ad agosto

L’IRPEF è applicata sulla base del reddito annuo. I pensionati con un reddito tra 15.001 e 28.000 euro vedranno una riduzione dell’IRPEF, con un conseguente aumento di pensione di circa venti euro al mese. Chi percepisce la pensione nel mese di agosto, oltre al rimborso IRPEF, riceverà anche i rimborsi del modello 730.

Tempistiche dei Rimborsi del Modello 730

Le tempistiche di rimborso del modello 730 variano in base alla data di invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, che ha stabilito cinque finestre temporali per l’erogazione dei rimborsi. Agosto è una di queste finestre.

Esempi di Variazioni Sugli Importi

Per comprendere la reale portata delle variazioni sugli importi, consideriamo alcuni esempi. I pensionati con un reddito di 16.000 euro annui verseranno 3.680 euro di IRPEF anziché 3.700 euro, per un risparmio di 20 euro annui. La riforma IRPEF ha portato vantaggi ai pensionati che hanno un reddito superiore ai 15.000 euro e inferiore ai 28.000 euro, garantendo loro un aumento significativo nel bilancio mensile.