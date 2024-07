Date aggiornate per i pagamenti INPS di agosto, l’Istituto erogherà diverse tipologie di pagamenti, tra cui pensioni, Assegno di Inclusione, Trattamento Integrativo (ex Bonus Renzi), Naspi e Assegno Unico. Le date di erogazione possono variare, quindi è importante tenersi aggiornati. Ecco un riepilogo dettagliato delle date e delle modalità di pagamento previste per il mese.

Pensioni Agosto 2024

I pagamenti delle pensioni Inps di agosto avviene sempre il primo giorno bancabile del mese. Se il primo giorno del mese è un sabato, domenica o festivo, l’accredito avverrà il primo giorno feriale utile.

Date di pagamenti Inps, 1 agosto 2024

Questa data riguarda tutti i tipi di pensione, inclusi anzianità, vecchiaia, APE social, inabilità, reversibilità, invalidità civile e accompagnamento. Se l’accredito della pensione avviene su un conto corrente postale, è possibile ricevere la pensione anche di sabato, poiché gli uffici postali sono operativi.

Assegno Unico e Universale Agosto 2024

L’Assegno Unico e Universale viene erogato mensilmente. Tuttavia, per i primi pagamenti a seguito di una nuova domanda, l’erogazione potrebbe avvenire anche dopo un paio di mesi.

Date previste per il pagamento: 16, 19, 20 agosto 2024

Clicca qui per leggere gli approfondimenti sui pagamenti dell’Assegno Unico.

Naspi (Indennità di Disoccupazione) Inps di Agosto 2024

Il pagamento della disoccupazione Naspi avviene generalmente ogni 30 giorni. La data può variare, ma solitamente i pagamenti vengono effettuati nella prima metà del mese.

Date previste per il pagamento: 7 – 15 agosto 2024 (relativi al mese di luglio 2024)

Clicca qui per ulteriori informazioni sui pagamenti della Naspi.

Trattamento Integrativo (ex Bonus Renzi) Agosto 2024

Il Trattamento Integrativo, conosciuto come Bonus Renzi, viene erogato mensilmente dall’INPS a chi percepisce la Naspi. Questo pagamento, che ammonta a circa 80 euro mensili, è solitamente effettuato tra la metà e la fine del mese.

Date previste per il pagamento: metà – fine agosto 2024 (relativi al mese di luglio 2024)

Clicca qui per ulteriori informazioni sui pagamenti del Trattamento Integrativo (ex Bonus Renzi).

Assegno di Inclusione Inps di Agosto 2024

I pagamenti dell’Assegno di Inclusione (ADI) per agosto 2024 sono previsti come di consueto entro la fine del mese. Le ricariche dovrebbero avvenire, salvo imprevisti o ritardi, intorno al giorno 27.

Data prevista per il pagamento: 27 agosto 2024

Clicca qui per leggere gli approfondimenti sui pagamenti dell’Assegno di Inclusione.

Per il mese di agosto 2024, è fondamentale che i beneficiari dei vari sussidi INPS verifichino regolarmente le loro situazioni tramite i canali ufficiali dell’INPS o i rispettivi conti bancari/postali. Questo per assicurarsi di essere aggiornati su eventuali variazioni nelle date di pagamento.