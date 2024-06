Incredibile ma vero, ecco l’occasione che molte donne stavano aspettando è finalmente arrivata con il Superbonus per cui bisogna però essere pronti a fare domanda. Se hai sempre sognato di diventare imprenditrice di te stessa e vuoi contribuire al benessere di altre donne e uomini, questa è la tua opportunità. Non aspettare oltre: e fa domanda, dai una svolta alla tua vita con il Superbonus Donna 2024!

Un’Occasione Alla Portata di Tutte

Il Superbonus Donna 2024 è un’opportunità concreta per tutte le donne che desiderano avviare una propria attività, anche se il percorso può sembrare impegnativo, con la determinazione giusta e lo spirito da leader, il successo è alla tua portata con una sola domanda da fare. Nessuno ti regalerà nulla, ma se sei pronta a metterti in gioco, questa è l’occasione perfetta per te.

Il Cambiamento Inizia da Te

Essere il cambiamento che desideri vedere nel mondo non è solo un motto, ma una realtà possibile grazie al Bonus Donna 2024. Questo sostegno economico senza interessi è pensato per permettere alle donne di diventare protagoniste della loro vita e della società. Scopri come accedere a questo straordinario aiuto economico.

Fondo Imprese Femminili: Il Bonus Donna 2024

Anche quest’anno, lo Stato offre un contributo a fondo perduto per aiutare le donne che vogliono fare impresa. Questo sostegno economico può essere concesso anche sotto forma di finanziamento a tasso zero. Il requisito fondamentale per accedere al bonus è aver completato il percorso di accompagnamento e autoimprenditorialità “Yes I Startup Calabria Donne”.

Chi Può Richiedere il Bonus

Per poter beneficiare del Bonus Donna 2024, le future imprenditrici devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

Avere costituito un’impresa da non più di 12 mesi.

Voler realizzare una nuova impresa con gestione prevalentemente femminile.

Come Presentare la Domanda

Per accedere a questa opportunità, è necessario presentare la domanda esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma web di Fincalabria Spa. Ricorda, i fondi saranno elargiti fino ad esaurimento, quindi è consigliabile agire il prima possibile per assicurarsi il finanziamento.

Un’Opportunità Unica per le Donne Calabresi

Il Bonus Donna 2024 è rivolto alle donne residenti sul territorio calabrese che desiderano avviare nuove iniziative imprenditoriali “prevalentemente in rosa”. Questa è l’occasione perfetta per trasformare le tue idee in realtà e contribuire attivamente allo sviluppo economico della tua regione.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità straordinaria. Diventa imprenditrice di te stessa con il Bonus Donna 2024 e dimostra il tuo potenziale. Presenta la tua domanda oggi stesso e inizia il tuo percorso verso il successo imprenditoriale. Il futuro è nelle tue mani!