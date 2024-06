Per coloro che si trovano in condizioni economiche particolari, lo Stato offre una serie di agevolazioni e bonus, spesso erogati tramite l’INPS, Bonus anche importanti per chi ha redditi bassi. Questi contributi consentono ai cittadini di accedere a servizi e prodotti costosi o di ricevere un aiuto temporaneo per il reddito. Tra questi, il Bonus ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) rappresenta una risorsa fondamentale per i lavoratori autonomi colpiti dalla pandemia. Vediamo insieme come richiederlo e quali sono i requisiti per accedervi nel 2024.

Cos’è il Bonus ISCRO?

Il Bonus ISCRO è un’indennità straordinaria introdotta nel 2021 per sostenere i lavoratori autonomi che hanno subito significative perdite di fatturato a causa della pandemia. Originariamente previsto per il triennio 2021-2023, è stato prorogato anche per il 2024, con alcune modifiche nei requisiti per ampliare la platea dei beneficiari.

Requisiti per Accedere al Bonus

Per poter accedere al Bonus ISCRO nel 2024, i lavoratori autonomi devono soddisfare i seguenti criteri:

Fatturato Dichiarato: Deve essere inferiore ai 12.000 euro annui. Nel 2023, il limite era di 8.972 euro.

Anzianità della Partita IVA: Deve essere aperta da almeno 3 anni. In passato, erano richiesti 4 anni.

Perdite di Fatturato: Il fatturato dichiarato deve risultare inferiore al 70% della media dei redditi degli ultimi due anni. In precedenza, la soglia era del 50%.

Iscrizione alla Gestione Separata INPS: È necessaria l’iscrizione a questa gestione.

Dichiarazione dei Redditi Certificata: La dichiarazione deve essere certificata dall’Agenzia delle Entrate.

Pagamento dei Contributi Previdenziali: Devono essere regolarmente versati.

Non Titolare di Pensione: Non bisogna essere titolari di pensione o beneficiare di altri contributi come l’Assegno di Inclusione.

Durata e Importo del Bonus

Il Bonus ISCRO è erogato per un periodo di 6 mesi e corrisponde al 25% del reddito semestrale dell’ultimo anno dichiarato. Tuttavia, l’importo non può superare gli 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro.

Impegno Professionale

I beneficiari del Bonus ISCRO devono mantenere i requisiti per tutta la durata della prestazione e impegnarsi a partecipare a percorsi di aggiornamento professionale.

Come Richiedere il Bonus per i redditi bassi

La richiesta del Bonus ISCRO deve essere presentata attraverso il portale dell’INPS. Ecco una guida passo-passo per la procedura:

Accedere al Portale INPS: Utilizzare le proprie credenziali SPID, CIE o CNS per accedere.

Selezionare la Sezione “Indennità ISCRO”: Seguire le istruzioni per compilare la domanda.

Allegare la Documentazione Necessaria: Includere la dichiarazione dei redditi certificata e qualsiasi altro documento richiesto.

Verificare e Inviare: Controllare che tutti i dati siano corretti prima di inviare la domanda.