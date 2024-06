Nel 2024, le mamme, lavoratrici e non, possono contare su numerosi bonus e agevolazioni messi a disposizione dallo Stato per sostenere la genitorialità e il mantenimento dei figli. Dai periodi di gravidanza alla nascita, fino alla frequenza scolastica, sono disponibili diversi aiuti economici e sostegni. Di seguito, vi illustriamo in dettaglio i bonus mamme attivi nel 2024 e le agevolazioni disponibili per le madri e le famiglie.

Bonus Mamme Attivi nel 2024

1) Bonus Asilo Nido 2024

Il bonus asilo nido è stato potenziato dalla Legge di Bilancio 2024. Dal 1° gennaio 2024, le famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro possono ottenere un contributo massimo di 3.600 euro per le spese delle rette degli asili nido. È previsto un voucher extra a partire dal secondo figlio. Per maggiori dettagli e informazioni su come fare domanda, consultate l’approfondimento sul bonus asilo nido 2024.

2) Bonus Mamme Pubblica Amministrazione 2024

Le lavoratrici del settore pubblico possono beneficiare di uno sgravio contributivo del 100% sui contributi previdenziali a loro carico. Questa esenzione, pari a circa il 9,19% dello stipendio, viene coperta dallo Stato, aumentando così la busta paga delle impiegate pubbliche. Per ulteriori dettagli, è disponibile una guida specifica sul bonus mamme nella pubblica amministrazione.

3) Bonus Mamme in Busta Paga, Settore Privato 2024

Previsto dalla Legge di Bilancio 2024, questo bonus esenta le lavoratrici madri del settore privato dal pagamento dei contributi previdenziali IVS, pari a circa il 9,19%. L’esenzione è operativa dal 1° gennaio 2024 per le lavoratrici madri con almeno due figli e in possesso di specifici requisiti. Ulteriori informazioni su come funziona sono disponibili nella guida dedicata.

4) Bonus 2000 Euro Dipendenti Figli a Carico

Un’altra misura attiva nel 2024 è il bonus di 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, erogato sotto forma di fringe benefit. Questo aiuto è disponibile per le dipendenti con almeno un figlio a partire dal 1° gennaio 2024. Maggiori dettagli sono presenti nell’approfondimento sul bonus di 2.000 euro per dipendenti con figli.

5) Bonus Cicogna

Il bonus cicogna è un contributo di 500 euro destinato ai figli di dipendenti o ex dipendenti di Poste Italiane o dell’ex-IPOST. Anche se l’INPS non ha ancora pubblicato il bando per il 2024, è possibile consultare il bando del 2023 per avere un’idea di come funziona.

6) Bonus Figli Disabili 2024

Dal 1° gennaio 2024, le famiglie con figli minori di 3 anni affetti da gravi patologie croniche possono richiedere un contributo minimo di 1.500 euro. Questo aiuto economico è destinato a sostenere il supporto domiciliare per i bambini disabili che non possono frequentare gli asili nido. Per dettagli su come richiederlo, consultate la guida sul bonus figli disabili.

7) Voucher Conciliazione per la Cura Familiare

I voucher conciliazione per la cura familiare, noti anche come “voucher vita lavoro”, sono contributi economici per servizi di assistenza e cura di bambini, disabili o anziani nel nucleo familiare. Questi voucher aiutano le famiglie nella conciliazione vita-lavoro e variano territorialmente per importi e requisiti. Maggiori informazioni sono disponibili nell’approfondimento sui voucher di conciliazione.

Altri Bonus e Sussidi per le Mamme nel 2024

1) Indennità Maternità Obbligatoria

Le mamme lavoratrici devono astenersi dal lavoro per un minimo di 5 mesi durante la maternità obbligatoria, periodo in cui ricevono un’indennità pari all’80% dello stipendio dall’INPS. Questa misura si applica anche alle lavoratrici autonome e libere professioniste con modalità diverse. Per sapere come funziona e come richiederla, consultate la guida sulla maternità obbligatoria.

2) Assegno Maternità Stato

Le lavoratrici che non hanno contributi sufficienti per l’assegno di maternità ordinario possono richiedere l’assegno di maternità dello Stato, pari a 2.488,14 euro per le nascite, adozioni o affidamenti preadottivi avvenuti nel 2024. Per dettagli su come richiederlo, è disponibile una guida specifica sull’assegno di maternità dello Stato.

I numerosi bonus e agevolazioni attivi nel 2024 offrono un sostegno significativo alle madri e alle famiglie, aiutandole a far fronte alle spese per la crescita e l’educazione dei figli. Per ulteriori dettagli e per sapere come richiedere questi aiuti, vi invitiamo a consultare le guide specifiche relative a ciascun bonus.