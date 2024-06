Per il 2024, l’EBINVIP (Ente Bilaterale per i Lavoratori Dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari) ha confermato l’erogazione di un bonus destinato ai lavoratori e lavoratrici disabili o ai loro parenti disabili, un contributo per la famiglie compreso tra 300 e 500 euro. Denominato “bonus non autosufficienza”, è rinnovato ogni anno dall’ente.

Requisiti per Accedere al Bonus

Chi può richiedere il bonus?

Il contributo è destinato a:

Lavoratori o lavoratrici con disabilità al 100%, certificata ai sensi della legge 104/92.

Parenti entro il 2° grado del lavoratore o della lavoratrice, che si trovano in condizioni di gravità anche se non conviventi.

Iscrizione a EBINVIP

I richiedenti devono essere iscritti a EBINVIP.

Il versamento della quota è obbligatorio e gestito dall’azienda secondo l’articolo 6-7-8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

L’ente verificherà la regolarità contributiva di almeno 6 mesi al momento dell’erogazione.

Importo del Contributo

Il bonus erogato alle famiglie varia tra 300 e 500 euro. In caso di figli minori, l’importo massimo del bonus è 500 euro. È importante notare che il contributo è erogato “una tantum” e per un solo parente. Verranno effettuati controlli a campione sul grado di parentela dichiarato.

Presentazione della Domanda

Come presentare la domanda?

Per richiedere il bonus, è necessario compilare la domanda online attraverso l’Area Riservata del sito EBINVIP. La registrazione richiede l’invio di un’email di conferma.

Documentazione necessaria

Alla domanda per le famiglie fino a 500 euro di Bonus devono essere allegati i seguenti documenti:

Informativa privacy firmata per accettazione dal parente invalido, se maggiorenne.

Copia della busta paga del dichiarante, relativa al mese precedente a quello della presentazione della domanda.

Un documento d’identità valido, sia del dichiarante che del parente invalido, se diverso da figlio minorenne.

Copia della certificazione di invalidità, rilasciata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, attestante handicap in situazioni di gravità (art. 3 comma 3 della legge citata) o certificato di invalidità al 100%.

Il bonus non autosufficienza offerto da EBINVIP rappresenta un supporto importante per i lavoratori e le lavoratrici disabili o per chi si prende cura di parenti in condizioni di disabilità. La conferma del contributo per il 2024 testimonia l’impegno dell’ente nel sostenere le categorie più fragili del settore. Per maggiori dettagli, è consigliabile consultare il Regolamento disponibile sul sito ufficiale di EBINVIP.