Chi ha un valore ISEE basso, entro determinati limiti, può accedere a importanti agevolazioni per il proprio nucleo familiare, dai bonus bollette ai bonus per la spesa o pagamento delle rette del nido, nuovi Bonus per le famiglie. L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è lo strumento che serve per la richiesta delle prestazioni sociali agevolate, ovvero bonus e servizi pubblici.

Quanto Deve Essere l’ISEE per Avere le Agevolazioni?

Per ogni bonus e agevolazione 2024 da richiedere tramite ISEE, esistono dei limiti di valore da rispettare. Devono essere rispettati anche tutti gli altri requisiti, se presenti, per poter procedere con la domanda.

Cos’è e Come Fare l’ISEE?

L’ISEE serve a descrivere la situazione economica del tuo nucleo familiare e per valutare la richiesta di bonus e servizi. Puoi ottenere l’ISEE 2024 online comodamente da casa tramite servizi come BonusX, scegliendo tra ISEE ordinario, universitario, per minorenni, socio-sanitario o socio-sanitario residenziale.

Quali Bonus si Possono Richiedere con ISEE Basso?

Per il 2024, il Governo ha introdotto molte novità tra cui nuovi bonus per le famiglie e agevolazioni per famiglie, lavoratori, pensionati e per la casa. L’obiettivo di questi bonus è ridurre le disuguaglianze economiche garantendo un’assistenza finanziaria a chi ne ha più bisogno.

Bonus per Famiglie e Lavoratori

Assegno di Inclusione: Sostegno al reddito per famiglie con particolari caratteristiche, ottenibile con un ISEE inferiore a 9.360 €.

Assegno Unico: Assegno mensile per ogni figlio, variabile in base all’ISEE.

Bonus Asilo Nido: Contributo per il pagamento della retta dell’asilo nido, variabile in base all’ISEE.

Bonus Acqua: Fornitura gratuita di acqua per nuclei familiari con ISEE non superiore a 8.265 €.

Bonus Luce e Gas: Sconto sulle bollette dell’energia elettrica e del gas per nuclei familiari con ISEE non superiore a 8.265 €.

Social Card Dedicata a Te: Carta dal valore di 382,50 € per l’acquisto di beni di prima necessità, ottenibile con ISEE non superiore a 15.000 €.

Carta Acquisti INPS: Carta per l’acquisto di alimenti o il pagamento delle bollette per cittadini dai 65 anni in su o per chi ha la responsabilità di bambini sotto i 3 anni, con ISEE inferiore a 8.052,75 €.

Assegno di Maternità dei Comuni: Sostegno per le mamme disoccupate in caso di nascita o adozione di un minore, ottenibile con ISEE inferiore a 20.221,13 €.

Supporto Formazione e Lavoro: Beneficio economico per la partecipazione a corsi di formazione per chi ha difficoltà economiche, ottenibile con ISEE non superiore a 6.000 €.

Bonus Conto Corrente: Conto con zero spese per pensionati con trattamenti pensionistici non superiori a 18.000 € annui o contribuenti con ISEE inferiore a 11.600 €.

Per Studenti

Bonus Psicologo: Sostegno per coloro che hanno subito un disagio psicologico, ottenibile con ISEE inferiore a 50.000 €.

No Tax Area: Riduzione o azzeramento delle tasse universitarie per studenti con un determinato ISEE basso.

Bonus Borsa di Studio: Aiuto economico per le spese dei percorsi di studi universitari, il valore ISEE varia in base ai bandi di concorso.

Bonus Cultura Giovani: Riconosciuto ai nati nel 2005, con ISEE non superiore a 35.000 €.

Come Sapere a Quali Bonus Hai Diritto?

Per scoprire i bonus e i servizi a cui hai diritto, puoi creare e completare il tuo profilo su piattaforme come BonusX. La piattaforma calcolerà il tuo ISEE simulato e ti assocerà i bonus e i servizi ai quali hai diritto in base ai tuoi requisiti. Le prestazioni a cui hai diritto saranno poi visibili nella sezione Bonus, dove potrai richiedere i serv