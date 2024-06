In Italia, l’età per ottenere la pensione di vecchiaia è attualmente fissata a 67 anni, tuttavia, per accedere a questa forma di pensione è necessario aver versato almeno 20 anni di contributi previdenziali all’Inps per arrivare ad un minimo di 630 euro. Esistono anche delle deroghe, come le deroghe Amato, che permettono di ottenere la pensione con soli 15 anni di contributi in determinate condizioni.

L’Assegno Sociale: Una Soluzione per chi non ha Contributi Sufficienti

Per chi non ha maturato il numero minimo di contributi richiesto, esiste una misura alternativa che mira a prevenire situazioni di povertà: l’Assegno Sociale. Questo è destinato a coloro che, raggiunti i 67 anni, si trovano in condizioni economiche disagiate.

Per ottenere l’Assegno Sociale Inps da 630 euro, bisogna rispettare alcuni requisiti:

Età minima: 67 anni.

Condizioni economiche: Essere privi di reddito o avere redditi molto bassi.

L’importo dell’Assegno Sociale per il 2023 è di 534,41 euro mensili. Tuttavia, se l’interessato ha anche altri redditi, l’importo dell’assegno verrà ridotto di conseguenza.

L’Assegno di Inclusione: Un Ulteriore Supporto

Oltre all’Assegno Sociale, c’è un altro sussidio che può essere richiesto: l’Assegno di Inclusione. Questo è pensato per migliorare le condizioni economiche dei soggetti privi di reddito, similmente a quanto faceva la Pensione di Cittadinanza, e si estende anche ai titolari di trattamenti Inps.

Caratteristiche dell’Assegno di Inclusione:

Età minima: 60 anni (oppure in presenza di minori di 18 anni, invalidi, ecc.).

Importo: Fino a 500 euro mensili per i soggetti tra i 60 e i 66 anni.

Over 67: Se un richiedente ha 67 anni e nel frattempo ha ottenuto l’Assegno Sociale, l’Assegno di Inclusione integra la differenza fino a raggiungere un massimo di 630 euro mensili.

Questo significa che un soggetto di 67 anni senza altri redditi potrebbe ricevere un totale di 630 euro al mese sommando l’Assegno Sociale e l’Assegno di Inclusione.

Procedura per Richiedere l’Assegno di Inclusione

Per richiedere l’Assegno di Inclusione, è necessario seguire una procedura specifica:

Domanda: Presentare la domanda all’INPS, seguendo le istruzioni disponibili sul sito ufficiale o rivolgendosi a un patronato.

Verifica dei requisiti: L’INPS verifica che il richiedente rispetti i requisiti economici e anagrafici.

Calcolo dell’importo: L’importo verrà calcolato in base ai redditi dichiarati e all’eventuale importo dell’Assegno Sociale già percepito.

Sebbene la pensione di vecchiaia richieda almeno 20 anni di contributi, esistono alternative per coloro che non raggiungono questa soglia. L’Assegno Sociale e l’Assegno di Inclusione rappresentano importanti strumenti di supporto per garantire un reddito minimo ai cittadini anziani che si trovano in difficoltà economiche. Questi sussidi offrono una rete di sicurezza fondamentale, aiutando a prevenire situazioni di povertà e garantendo un livello di vita dignitoso.