Conferenza stampa del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, con la partecipazione del Ministro del Lavoro Marina Calderone e della Premier Giorgia Meloni e durante l’incontro è stato annunciato il decreto interministeriale che rafforza ed estende la carta spesa “Dedicata a te”, introdotta lo scorso anno in via sperimentale e gestita da vari ministeri con il supporto di Poste Italiane, INPS, ANCI e i Comuni e dove finalmente c’è una data per l’erogazione.

Incremento della Dotazione Finanziaria

Per il 2024, la dotazione finanziaria destinata alla social card aumenterà a 676 milioni di euro, rispetto ai 520 milioni del 2023, portando il budget totale del biennio a quasi 1,2 miliardi. Questo incremento avrà due principali conseguenze:

Aumento del numero di famiglie beneficiarie: da 1,2 milioni a 1,33 milioni.

Incremento del valore medio della carta: da 459 euro a 500 euro (+8,9%).

Obiettivi della Misura

La Premier Meloni ha sottolineato che questa misura mira a sostenere le famiglie in difficoltà di fronte all’inflazione. Il Ministro Lollobrigida ha aggiunto che l’aumento delle risorse e la diminuzione dei prezzi miglioreranno il potere d’acquisto delle famiglie e avranno effetti positivi sulle filiere agroalimentari.

Requisiti per l’Accesso

I requisiti per accedere alla social card rimangono invariati:

Nuclei familiari di almeno tre persone residenti in Italia.

ISEE inferiore a 15.000 euro.

Non essere beneficiari di altre misure di inclusione sociale o sostegno alla povertà (es. Reddito di Cittadinanza, NASPI, DIS-COLL, ecc.).

Distribuzione e Utilizzo

La nuova carta spesa ha finalmente una data, sarà disponibile dal 1° settembre per tre mesi, con una possibile proroga in base all’uso e alle risorse rimanenti. I Comuni contatteranno direttamente le famiglie con i requisiti, quindi non è necessaria la presentazione di una domanda.

La carta, di importo complessivo pari a 500 euro, è destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, esclusi alcolici. Per il 2024, sono stati aggiunti nuovi prodotti acquistabili, come prodotti Dop e Igp, ortaggi e prodotti da forno surgelati, tonno e carne in scatola.

Sconti e Convenzioni

Presentando la carta negli esercizi commerciali convenzionati, i beneficiari possono ottenere sconti del 15%, aumentando così il valore effettivo della carta.

Procedure di Ritiro

Il contributo è erogato tramite carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati. Per il ritiro, è necessario presentare la comunicazione ricevuta dal Comune, che contiene l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario al codice della carta assegnata. Il ritiro può essere effettuato dal beneficiario o da un suo delegato.

Conclusioni

La conferenza stampa ha evidenziato l’importanza di questa misura nel sostenere le famiglie italiane durante un periodo di inflazione crescente. Il potenziamento della social card “Dedicata a te” rappresenta un impegno concreto del governo per migliorare le condizioni di vita delle famiglie in difficoltà, garantendo un maggiore potere d’acquisto e un accesso più facile ai beni di prima necessità.