Secondo i dati Istat del 2023, circa l’8,5% delle famiglie italiane vive in condizioni di povertà assoluta, con 5,7 milioni di persone in grave difficoltà economica ed i Bonus Spesa, quest’anno fino a 940 euro possono fare la differenza. La situazione è particolarmente critica nel Mezzogiorno, dove il 10,3% delle famiglie e il 12,1% degli individui sono in povertà assoluta. Anche nel Nord Italia si registra un aumento della povertà assoluta individuale, con circa 136.000 persone in più rispetto al 2022.

L’inflazione ha ulteriormente aggravato il problema, riducendo il potere d’acquisto delle famiglie italiane. Nonostante un aumento della spesa media mensile del 3,9% in termini nominali, il potere d’acquisto è diminuito dell’1,8% in termini reali. Le spese per beni essenziali come alimenti e bevande sono aumentate del 10,2%, mentre altre aree come trasporti e salute hanno visto incrementi più moderati.

Nuove Misure di Sostegno

In risposta a questa crisi, il Governo ha introdotto tre principali misure di sostegno per le famiglie italiane in difficoltà con Bonus Spesa fino a 940 euro:

Reddito Alimentare

Carta Acquisti 2024

Carta “Dedicata a te”

Reddito Alimentare

Il Reddito Alimentare è una sperimentazione attualmente attiva solo in alcune grandi città (Genova, Firenze, Napoli e Palermo). Questo programma prevede la distribuzione di pacchi alimentari realizzati con prodotti invenduti della grande distribuzione. La richiesta per questo beneficio deve essere presentata direttamente al Comune di appartenenza.

Carta Acquisti 2024

La Carta Acquisti 2024 è una carta prepagata utilizzabile per spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas. Il bonus consiste in un importo di 80 euro bimestrali e ne hanno diritto:

Genitori di bambini fino a 3 anni

Over 65

I requisiti di reddito sono inferiori a 8.052,75 euro per i genitori e gli over 65, mentre per gli over 70 il reddito sale a 10.737 euro. La carta può essere richiesta presso gli Uffici Postali, dove si possono ottenere informazioni dettagliate sui requisiti di accesso.

Carta “Dedicata a te”

Nell’ultima legge di bilancio, il Governo ha rifinanziato la Carta “Dedicata a te”, con agevolazioni per 600 milioni di euro. Tuttavia, il provvedimento è attualmente bloccato in attesa del decreto attuativo che definirà le modalità di assegnazione. La carta dovrebbe corrispondere un importo di 460 euro all’anno, riconosciuti in un’unica soluzione, Bonus spesa che sommati potrebbero portare a 940 euro il nuovo limite.

Per ottenere la Carta “Dedicata a te”, non è necessario presentare una domanda. Sarà l’INPS a contattare direttamente i beneficiari, a condizione che abbiano reso nota la propria situazione contributiva attraverso la documentazione fiscale. La priorità sarà data alle famiglie con figli piccoli a carico e alle famiglie con più di tre componenti. La carta potrà essere utilizzata per acquistare beni alimentari di base, carburante e abbonamenti ai mezzi pubblici.

Le nuove misure di sostegno introdotte dal Governo mirano a supportare le famiglie italiane in difficoltà economiche. Con l’accesso a tutti e tre gli incentivi, una famiglia potrebbe ricevere fino a 940 euro all’anno. Tuttavia, è fondamentale monitorare l’emanazione del decreto attuativo per la Carta “Dedicata a te” e presentare le richieste nei tempi previsti per non perdere l’opportunità di ottenere il supporto necessario.