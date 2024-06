A partire dal 1° luglio 2024, il servizio di maggior tutela per l’energia elettrica cesserà definitivamente, segnando l’obbligo per tutti i clienti di passare al mercato libero che inciderà sulle bollette della luce. Questo cambiamento segue il passaggio del mercato del gas avvenuto a gennaio scorso. Tuttavia, sono previste delle eccezioni per i clienti domestici vulnerabili, che beneficeranno di tutele graduali fino al 2027.

Chi sono i clienti vulnerabili?

I clienti vulnerabili sono definiti secondo criteri specifici e comprendono coloro che:

Si trovano in condizioni economicamente svantaggiate, come i percettori di bonus sociali.

Versano in gravi condizioni di salute che richiedono l’uso di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, o che ospitano persone in tali condizioni.

Sono soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92.

Hanno un’utenza in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

Risiedono in isole minori non interconnesse alla rete elettrica nazionale.

Hanno un’età superiore ai 75 anni.

I clienti che rientrano in queste categorie continueranno a essere serviti nel Servizio di Maggior Tutela anche dopo il 1° luglio 2024. Chi rispetta i criteri di vulnerabilità ma non è stato identificato come tale, deve comunicare il proprio status al venditore compilando un modulo che riceverà in due comunicazioni tra settembre 2023 e giugno 2024.

Cosa succede il 1° luglio 2024?

Dal 1° luglio 2024, i clienti non vulnerabili che non avranno stipulato un contratto con un fornitore del mercato libero passeranno automaticamente al Servizio a Tutele Graduali con modifiche sulle bollette della luce. Questo servizio, predisposto da ARERA, accompagnerà il passaggio al mercato libero e durerà fino al 31 marzo 2027. Al termine di questo periodo, in assenza di una scelta espressa, i clienti continueranno a essere serviti dal venditore assegnato sulla base dell’offerta di mercato libero più favorevole.

Servizio a Tutele Graduali: Dettagli

Il Servizio a Tutele Graduali garantirà l’erogazione di energia elettrica senza interruzioni per i clienti non vulnerabili che non hanno un venditore sul mercato libero. Le condizioni contrattuali di questo servizio saranno analoghe alle offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (PLACET), con fatturazione bimestrale e diverse modalità di pagamento, tra cui domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. Non saranno richieste garanzie se il pagamento avviene tramite domiciliazione, mentre negli altri casi sarà addebitato un deposito cauzionale pari a €11,5 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata.

Il passaggio al mercato libero dell’energia elettrica rappresenta un importante cambiamento per tutti i clienti domestici. È fondamentale che i clienti vulnerabili si assicurino di comunicare il proprio status per continuare a beneficiare del Servizio di Maggior Tutela. Al contempo, i clienti non vulnerabili devono prepararsi al passaggio automatico al Servizio a Tutele Graduali o scegliere attivamente un’offerta sul mercato libero per evitare sorprese. ARERA continuerà a monitorare e regolare questo passaggio per garantire la continuità e la trasparenza del servizio energetico.