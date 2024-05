Per il primo trimestre del 2024, il governo ha introdotto novità importanti per il Bonus Luce e Gas, mirate a sostenere le famiglie in difficoltà economica nel pagamento delle bollette di energia elettrica e gas. Vediamo nel dettaglio le nuove disposizioni e come verificare se si ha diritto agli sconti.

Contributo Straordinario per l’Energia Elettrica

Una delle principali novità riguarda un contributo straordinario destinato ai clienti domestici che già beneficiano del bonus sociale elettrico. Questo contributo aggiuntivo sarà erogato nei primi tre mesi dell’anno e l’importo varierà in base al numero di componenti del nucleo familiare, offrendo un aiuto concreto per affrontare le spese energetiche.

Limiti ISEE Confermati

I limiti ISEE per accedere ai bonus rimangono invariati rispetto agli anni precedenti:

9.530 euro per le famiglie.

20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Gli sconti saranno applicati direttamente in bolletta per le famiglie che rispettano questi requisiti, senza bisogno di ulteriori domande o procedure complesse.

Esempi Pratici

Per comprendere meglio come funzionano questi aiuti, ecco alcuni esempi pratici:

Famiglia Rossi: ISEE di 8.500 euro e due figli. Questa famiglia avrà diritto agli sconti in bolletta.

Famiglia Bianchi: ISEE di 19.000 euro e quattro figli. Anche questa famiglia potrà beneficiare degli sconti.

Famiglia Verdi: ISEE di 10.000 euro e un solo figlio. Questa famiglia non potrà beneficiare del bonus, poiché supera il limite ISEE previsto per le famiglie con meno di quattro figli.

Come Ottenere il Bonus Luce e Gas

Per ottenere il bonus, è sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS. Se il nucleo familiare risulta idoneo, gli sconti saranno applicati automaticamente sulle bollette nei mesi successivi. È sempre consigliabile verificare i requisiti aggiornati sul sito dell’ente erogatore per essere sicuri di rientrare nei parametri previsti.

Grazie alle novità introdotte dal governo, le famiglie in difficoltà potranno contare su un aiuto maggiore per affrontare le spese energetiche nel primo trimestre del 2024. È fondamentale però rispettare i limiti ISEE previsti per poter usufruire degli sconti in bolletta. Queste misure rappresentano un passo significativo verso il supporto delle famiglie più vulnerabili, garantendo loro un sollievo economico in un periodo di crescenti difficoltà.